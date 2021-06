Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall in Ichenhausen

Eine unglückliche Kettenreaktion gab es bei einem Unfall in Ichenhausen. Weil eine Autofahrerin beim Ausparken nicht aufpasste, krachten drei Autos ineinander.

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit führte in Ichenhausen laut Polizei zu erheblichem Sachschaden. Eine 19-jährige Frau fuhr am frühen Donnerstagmorgen in der Josef-Weltle-Straße in Ichenhausen vom Fahrbahnrand an und wollte anschließend sofort an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw links vorbeifahren. Dabei übersah sie einen von hinten herannahenden Wagen. Dieses Auto steuerte eine 34-Jährige, die in diesem Augenblick am Auto der 19-Jährigen vorbeifahren wollte.

Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Wagen der 34-Jährigen auf den Parkplatz eines angrenzenden Wohnanwesens geschleudert und stieß dort gegen einen weiteren geparkten Pkw. Die beiden Frauen wurden bei diesem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)