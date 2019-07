vor 3 Min.

Ichenhausen hat die meisten Müllsünder

Was darf in die Biotonne und was nicht? Kontrollen haben Erfolge gebracht.

Die Kontrollen der Biotonnen scheinen Wirkung gezeigt gezeigt zu haben. Es gibt nur einen Ausreißer nach oben.

Von Walter Kaiser

Landkreis Die Kontrollen der vergangenen Monate haben unter dem Strich gewirkt. In den Bio-Tonnen waren heuer weniger Stör- und Fremdstoffe enthalten als vor einem Jahr. Einziger größerer Ausreißer nach oben gegenüber 2018 ist die Stadt Ichenhausen. Einzelheiten der jüngsten Kontrollen von Februar bis April dieses Jahres wurden im Werkausschuss des Kreistags erläutert.

Nicht selten war die Bio-Tonne in der Vergangenheit als erweiterte Restmülltonne missbraucht worden. Bis zu 20 Prozent einer Tonne waren mit Abfällen bestückt, die nicht in die braune Tonne gehören – vor allem in den Städten und größeren Gemeinden. Im Frühjahr 2018 wurde deshalb in den Kreisgremien beschlossen, den Inhalt der Bio-Tonnen näher unter die Lupe zu nehmen. Erstsünder erhielten eine Gelbe Karte an die Tonne gepappt, bei Unbelehrbaren blieb die Tonne ungeleert stehen.

Quote des Fremdmülls in den Tonnen konnte halbiert werden

Die Maßnahmen haben weitgehend gegriffen, wie Anton Fink, der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, im Werkausschuss erläuterte. Die Quote des Fremdmülls in den Bio-Tonnen konnte in den Kontrollgebieten Günzburg, Ichenhausen, Leipheim, Jettingen-Scheppach, Bubesheim sowie im Günzburger Stadtteil Wasserburg unter dem Strich auf fünf bis zehn Prozent gesenkt und damit halbiert werden. Trotz aller Bemühungen ist der Anteil der beanstandeten Tonnen in Günzburg von 6,55 auf 8,5 Prozent gestiegen, in Leipheim von fünf auf 7,8 Prozent. Negativer Spitzenreiter ist Ichenhausen. Dort stieg die Zahl der Müllsünder von zehn auf fast 13 Prozent.

Landrat Hubert Hafner appellierte an die Bürger, in die Bio-Tonne wirklich nur Bio-Abfälle zu geben. Nur so sei es möglich, ohne allzu großen Aufwand und erhöhte Kosten „guten Kompost“ herstellen zu können.

