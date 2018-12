vor 57 Min.

Ichenhausen sucht weiter Schulweghelfer

Lotsendienst in der Kernstadt eingestellt. Urkunden für Ehrenamtliche aus Rieden

Schülerlotsen werden in Ichenhausen weiterhin dringend gesucht. Wie berichtet wurde der Schulweghelferdienst in der Kernstadt aus Mangel an Beteiligten eingestellt. Schulweghelfer aus den Stadtteilen wurden unterdessen für ihren Einsatz geehrt.

Zusammen mit der Kreisverkehrswacht Günzburg-Krumbach hat sich die Stadt Ichenhausen mit dem schon traditionellen Jahresessen bei den Schulweghelfern an der Grundschule Ichenhausen bedankt. Die Kreisverkehrswacht hat acht Schulweghelfer für ihren zweijährigen Einsatz mit einer Dankesurkunde ausgezeichnet. Die Urkunden konnten übergeben werden an Sabine Kieble (Schulweghelferin in Ichenhausen), Susanne Keller, Marcus Keller, Silke Schilling, Heike Kautter, Silke Dirr, Tanja Käufl, und Franziska Ley (alle Schulweghelfer im Stadtteil Rieden). Sorge bereitet allen Beteiligten, dass der Schulweghelferdienst im Gebiet der Kernstadt von Ichenhausen aus Mangel an Beteiligung zum laufenden Schuljahr 2018/19 eingestellt werden musste.

Um dies neu zu beleben und den morgendlichen Schulweg der Grundschulkinder ausreichend abzusichern, werden dringend freiwillige Helfer gesucht. Interessierte Eltern oder Hausfrauen, aber auch gerne Großeltern oder Rentner, die sich vorstellen können, nach einem Dienstplan an mehreren Tagen in der Woche tätig zu sein, können sich laut Stadtverwaltung mit der Schulleitung der Grundschule Ichenhausen unter der Telefonnummer 08223/96233-0 oder per Mail an info@gs-ichenhausen.de, oder dem Rathaus Ichenhausen unter der Telefonnummer 08223/4005-37 oder per Mail an tomasini@vg-ichenhausen.de in Verbindung setzen. (zg)

Themen Folgen