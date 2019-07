vor 25 Min.

Ichenhausen übt reichlich Selbstkritik vor der Auswärtsfahrt

Ichenhausen hat seine Lehren aus der Derbypleite gezogen. Jetzt geht es nach Olching. Die Oberbayern sind unter Druck – der jungen Truppe droht ein Fehlstart.

Von Alexander Sing

Der Ärger über das unglücklich verlorene Derby gegen Gundelfingen, er ist wieder verraucht am Ichenhauser Hindenburgpark. Nach dem 0:2 im eigenen Stadion waren bei den Verantwortlichen des Landesligisten SC Ichenhausen die Emotionen noch hochgekocht. „Natürlich ist man erst mal frustriert und unzufrieden“, sagt Trainer Oliver Unsöld eine Woche später. „Aber unter der Woche haben wir das Ganze sachlich analysiert.“ Nicht am übermächtigen Gegner habe die erste Saisonpleite gelegen, sondern an der eigenen Schlampigkeit. „In den entscheidenden Phasen haben wir selbst Fehler gemacht, die Gundelfingen gut ausgenutzt hat.“

Zu seiner Schiedsrichterschelte steht Unsöld. „Es kann nicht sein, dass wir acht Gelbe Karten kriegen und Gundelfingen nur zwei.“ Referee Kevin Kassel (Unterhaching) war im Derby durch eine teils pedantische Auslegung der neuen Handspiel- und anderer Regeln aufgefallen – allerdings nur aufseiten des SC Ichenhausen. Das habe man im Training thematisiert, so Unsöld, und wolle es dabei belassen.

In Olching hat Ichenhausen noch nie gewonnen

Der Blick geht nun Richtung Olching, wo der SCI am Sonntag um 14 Uhr antreten muss. Die Oberbayern sind schwach in die Saison gestartet, einem Unentschieden gegen Garmisch folgten zwei Niederlagen gegen Gilching und Durach. „Bei denen läuft es bisher nicht wie erwartet, sie werden unbedingt den ersten Sieg holen wollen“, so SCI-Coach Unsöld. Der letztjährige Tabellensechste hat einen ziemlichen Umbruch hinter sich. Elf Akteure gingen im Sommer, inklusive Trainer Dario Casola. 13 neue Spieler kamen, die der neue Trainer Simon Kaltenbach zu einem funktionierenden Team formen muss. Das klappte in den bisherigen Saisonspielen phasenweise schon ganz gut. Über 90 Minuten konnte die junge Olchinger Truppe ihr Potenzial aber noch nicht ausschöpfen.

Verzichten muss der SC Ichenhausen in Olching auf den bisher stark aufspielenden Andreas Beckmann, außerdem ist Abwehrmann Marco Schlittmeier noch nicht wieder fit. Doch auch ohne das Duo wollen die Königsblauen erstmals drei Punkte aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck mitnehmen.

