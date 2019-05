16:15 Uhr

Ichenhausen vor Duell gegen Absteiger: „Das wird das schwerste Spiel“

Der SC Ichenhausen muss zum Absteiger Oberweikertshofen. Der hat nichts mehr zu verlieren - und hat den SCI schon im Hinspiel geärgert.

Von Alexander Sing

Länger als der SC Ichenhausen, nämlich seit 2013, kickt der SC Oberweikertshofen in der Landesliga. Doch damit ist nach dieser Saison Schluss. Der kommende Gegner des SCI steht bereits als Absteiger fest. Für die Oberbayern war es eine Spielzeit zum Vergessen. In der Vorsaison noch starker Sechster, stehen bis dato 25 Niederlagen zu Buche, zwei Unentschieden und nur drei Siege.

Einer davon gelang aber ausgerechnet in Ichenhausen. Das Hinspiel im Hindenburgpark endete am 7. Oktober mit 3:1 für Oberweikertshofen. Für den SCO damals ein Hoffnungsschimmer, der schnell wieder verglühte. Für den SC Ichenhausen war die unfreiwillige Entwicklungshilfe durch ihre eigene schwache Leistung ein Weckruf nach fünf Partien ohne Sieg. Bis zur Winterpause holten die Königsblauen danach fünf Dreier und legten den Grundstein für die bisher beste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte.

Oberweikertshofen hat gegen Ichenhausen nichts zu verlieren

Jetzt also, gut ein halbes Jahr später, trifft der SCI wieder auf den Tabellenletzten. Wenn die Partie am Samstag um 16 Uhr im Waldstadion von Oberweikertshofen angepfiffen wird, haben die Gastgeber nichts zu verlieren. Die Verantwortlichen stecken bereits mitten in den Vorbereitungen auf die kommende Bezirksliga-Saison, wollen wichtige Spieler wie Mittelfeldregisseur Fabio Gonschior und Toptorjäger Maximilian Schuch (neun Saisontore) unbedingt halten. Gut möglich, dass sich gegen Ichenhausen der ein oder andere Spieler noch einmal präsentieren möchte – ob für Oberweikertshofen oder für einen anderen Verein.

Der SC Ichenhausen sollte also gewarnt sein. Auch der Sportliche Leiter Rudi Schiller mahnt: „Das wird das schwerste Spiel. Aber wenn wir nur mit halb so viel Motivation da reingehen, wie gegen Landsberg, werden wir gewinnen.“ Das ist auch ein Seitenhieb auf seine Mannschaft, die zuletzt gegen vermeintlich leichte Gegner wie den SV Mering patzte. Wollen die Königsblauen das Saisonziel Platz drei nicht aus den Augen verlieren, muss in Oberweikertshofen ein Sieg her. Denn Konkurrent VfR Neuburg ist mit einem 3:1-Sieg im Nachholspiel gegen eben jene Oberweikertshofer wieder auf drei Punkte davongezogen.

Liridon Rrecaj ist auch gegen Oberweikertshofen gesperrt

Nicht dabei sein wird Stammkeeper Liridon Rrecaj. Er ist nach seiner Roten Karte gegen den SC Olching noch gesperrt und kann erst wieder am nächsten Wochenende beim letzten Heimspiel der Saison gegen Illertissen II mitwirken. Aber abgesehen von Innenverteidiger Waldemar Schaab, der mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, steht laut Schiller die komplette Truppe zur Verfügung.

Währenddessen laufen auch in Ichenhausen die Planungen für die kommende Saison. Einige Spieler aus der so erfolgreichen Mannschaft hätten bereits für ein weiteres Jahr zugesagt, so Schiller. Auch der ein oder andere Neuzugang werde kommen. Namen verrät der Sportliche Leiter aber noch nicht.

