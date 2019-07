06:00 Uhr

Ichenhauser Mittelschüler bauen Klassenzimmer unter freiem Himmel

Jetzt können die Schüler an der Mittelschule Ichenhausen im selbst gebauten Außenklassenzimmer Platz nehmen. Am Montag wurde das Projekt eingeweiht. Extra für diesen Tag wurde ein original Vier-Zylinder-Bulldogmotor aufgestellt und für alle Interessierten Technikunterricht am Objekt gemacht.

An der Mittelschule in Ichenhausen haben Schüler, Wirtschaftsvereinigung und Betriebe ein im Landkreis Günzburg einmaliges Projekt geschaffen.

Von Heike Schreiber

Weihnachten mitten im Juli bei strahlendem Sonnenschein? Natürlich nicht, Bescherung ist erst in fünf Monaten und doch empfand Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel das Geschenk, das er am Montag feierlich mitpräsentieren durfte, als „vorgezogene Bescherung mitten im Sommer“: An der Mittelschule Ichenhausen wurde in den vergangenen Monaten ein Projekt zwischen Schule, Wirtschaftsvereinigung und Fachbetrieben auf die Beine gestellt, das in den Augen Strobels seinesgleichen in Bayern, wenn nicht in ganz Deutschland sucht. Hand in Hand und eng verzahnt haben Schüler zusammen mit Profis ein Außenklassenzimmer gebaut, das am Montag eingeweiht und ab sofort für den Unterricht genutzt werden kann.

Während der Reden von Schul- und Wirtschaftsvertretern und der Musik der Schulband in der Aula war das neue Werk im Pausenhof noch gut versteckt hinter Planen. Erst später enthüllten die „Azubinis“, wie die Macher genannt wurden, die Bänke aus massivem Holz, die umgeben sind von handdesigneten Sichtschutzwänden mit Stahlpfosten und vielen eingearbeiteten Überraschungen. Schon vor einem ausgiebigen Sitztest geriet Schulleiter Otto Imminger ins Schwärmen angesichts dieser „tollen Bereicherung für die Schule“. Der Wirtschaftsvereinigung sei es zu verdanken, dass dieses einzigartige Projekt überhaupt erst zustande kam.

85 Schüler haben in 24 Betrieben mitgearbeitet

Dort war nämlich vor eineinhalb Jahren die Idee aufgekommen, angesichts des Fachkräftemangels den Schülern die Fachbetriebe vor Ort näherzubringen, mithilfe von Profis etwas für die Zukunft zu gestalten und ihnen das Handwerk schmackhaft zu machen. Wirtschaftsvereinigung, Schule und Betriebe taten sich zusammen, der Wunsch nach einem Außenklassenzimmer für Unterricht, Musik und Diskussionen unter freiem Himmel wurde laut und zwischen Oktober vergangenen und Juni dieses Jahres fanden jeweils an einem Tag im Monat sogenannte Azubini-Tage statt. 85 Schüler aus den achten und neunten Klassen schwärmten in 24 Betriebe aus und betätigten sich als Schreiner, Steinmetze, Metallbauer, Maurer, Zimmerer und vieles mehr.

Muskelkraft und Geschick waren laut Rektor Imminger nötig, und ganz nebenbei hätten die Schüler die Betriebe und die Region kennen- und schätzengelernt. Was sie in der kurzen Zeit erarbeiteten, verdiene höchsten Respekt. Ein noch größeres Kompliment machte der Schulleiter der Wirtschaftsvereinigung und den Fachbetrieben, die die Kosten für sämtliches Material, Gerätschaften, Arbeitszeit und -einsatz übernommen haben.

Über 30000 Euro kamen an Kosten zusammen

Bürgermeister Robert Strobel versäumte es im Anschluss nicht, die Kosten für das Projekt zu nennen. Über 30000 Euro waren zusammengekommen, ein überaus „großzügiges Geschenk“. Was entstanden sei, sei „famos“, „obercool“ und „einfach einmalig“. Ähnliche Worte wählte auch Robert Kaifer, der bis zu Beginn dieses Jahres noch die nebenan liegende Ichenhauser Grundschule geleitet hatte und seit März Schulrat am Staatlichen Schulamt Krumbach ist. Zwar hatte er, wie er in seiner kurzen Ansprache betonte, überlegt, ob er nicht ans Kultusministerium herantreten und das Außenklassenzimmer als Modellprojekt vorschlagen sollte. Schließlich könnte es auf ganz Bayern ausstrahlen. Diese Idee habe er aber verworfen, die Bürokratie mahle langsam und überhaupt sei ein derartiges Projekt möglicherweise nur in Ichenhausen umsetzbar. „Alle helfen zusammen und packen an, das hat für mich eine gewisse Einmaligkeit“, lobte er.

Franz Zenker, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung, betonte, dass es anfangs gar nicht so leicht gewesen sei, alle ins Boot zu holen, „es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit“. Grundgedanke sei gewesen, den künftigen Facharbeitern zu zeigen, „was in Ichenhausen und Umgebung produziert und verkauft wird“. Dazu brauche es keinen Online-Versandhandel. Dass am Ende alle Hand in Hand arbeiteten und ihm jetzt künftiges Fachkräftepotenzial gegenübersitze, darauf könnten alle stolz sein.

Fünf bis acht Schüler haben einen Ausbildungsplatz gefunden

Er kenne keine Zusammenarbeit mit einem Gewerbeverein, einer Stadtverwaltung und einer Schule, die über ein ganzes Schuljahr regelmäßig die Schüler in Betrieben unterrichtet. „Wir konnten in den wenigen Tagen nicht ausbilden, doch wir konnten zeigen, was man mit eigenen Händen schaffen kann.“ Und noch höher einzuschätzen sei, dass fünf bis acht Schüler durch das Projekt ihren Ausbildungsplatz gefunden haben.

Genau sie waren es am Ende auch, die das Außenklassenzimmer enthüllten und dazu einluden, die zwölf Sitzbänke auszuprobieren. Künftig kann hier auf modernste Art mit Mediathek unter freiem Himmel unterrichtet werden – bei Bedarf auch im Dunkeln, mittels eines Solarmoduls kann beleuchtet werden. Am Montag war auch ein Großbildschirm aufgebaut, über den Fotos aus der Bauzeit flimmerten. Und am Ende gab es auch noch eine kleine Bescherung für die fleißigen Schüler, die mit Gratis-Eis versorgt wurden.

