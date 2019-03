vor 21 Min.

Ichenhauser Teilerfolg und Kemptener Showeinlagen

Der SC Ichenhausen hätte das Fußballspiel in Kempten gewinnen können. Aber ein Punkt ist nach einem beherzten und gleichzeitig besonnenen Auftritt auch in Ordnung.

Von Jan Kubica

Insgesamt gesehen war es ein positiver Start ins Fußball-Frühjahr. Läuferisch und kämpferisch überzeugte der SC Ichenhausen beim Landesliga-Spiel in Kempten und auch das 1:1 nach 90 Minuten ging in Ordnung. Mit einem Blick auf die Tabelle und die von den SCI-Verantwortlichen immer wieder geäußerten Ambitionen war es sogar ein gewonnener Zähler.

Zur Wahrheit gehört aber ebenfalls, dass die Königsblauen diese Partie durchaus hätten gewinnen können. In der 19. Minute stand das zweite Tor von Kilian Kustermann schon beinahe in der Statistik. Er hatte im Duell mit Torwart Elias Bodenmüller wirklich alles richtig gemacht, doch der Kemptener Feldspieler Filip Dobras kratzte den Richtung Gehäuse kullernden Ball mit letztem Einsatz noch von der Torlinie. Eine 2:0-Führung hätte der Sache womöglich eine bereits entscheidende Richtung gegeben. So blieb es beim 1:0, mit dem Kustermann kurz zuvor ein Traum-Zuspiel von Stefan Strohhofer veredelt hatte (13.).

Wohlfühlen auf Kunstrasen

In dieser Anfangsphase unterstrichen die Kicker von Coach Oliver Unsöld, wie wohl sie sich auf Kunstrasen fühlen. Im dritten Saisonspiel auf dem ungewohnten Untergrund schienen sie schnurstracks auf den dritten Sieg zuzusteuern.

Doch der Doppel-Aufsteiger lebte noch. Schade nur, dass die Allgäuer zu ihren ehrenwerten fußballerischen Bemühungen um Ergebniskorrektur so viele Schauspieleinlagen fügten. Provokationen und Schwalben entwickelten sich zu elementaren Eigenschaften ihres Auftritts. Die komplette Partie war deshalb von Hektik geprägt. Schiedsrichter Bernhard Gahr versuchte wirklich einiges, über fleißiges Kartenverteilen so etwas wie konstruktive Spielführung herzustellen – der Erfolg blieb überschaubar.

Fußball spielen die Allgäuer auch

Fußball spielten die Kemptener freilich auch. Eine erste Gelegenheit besaß Etem Sahin, SCI-Torwart Liridon Rrecaj hatte hier aber nicht allzu viel Mühe. Kurz vor der Pause köpfte Filip Dobras den Ball knapp über den Querbalken. Nach Wiederbeginn wurde noch spürbarer, dass die Gastgeber den Ausgleich unbedingt wollten. Der Treffer gelang schließlich Raphael Meßlang, der den von Rrecaj nicht entscheidend geklärten Ball unter die Latte wuchtete (54.).

Für kurze Zeit hatten die 100 Augenzeugen nun das Gefühl, die Sache könnte kippen. Aber der SCI blieb jederzeit besonnen und setzte weiter auf die spielerische Komponente. Knapp am zweiten Treffer vorbei köpfte Waldemar Schaab, der vielleicht sein bestes Spiel im SCI-Trikot machte. Andreas Beckmann scheiterte anschließend mit einem sehenswerten 10-Meter-Schuss am ebenso schön parierenden Bodenmüller.

Kurioser Feldverweis

Als die Punkteteilung mehr und mehr zur Gewissheit wurde, probierten es die Gastgeber noch einmal mit dem großen Theater. Unschöne Szenen häuften sich, es kam zur Rudelbildung. Und die Allgäuer kassierten noch zwei Feldverweise. Zunächst sah Felix Thum die Ampelkarte, dann – ein Kuriosum – der bereits ausgewechselte Matthias Jörg.

Themen Folgen