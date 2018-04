vor 53 Min.

Ihr Einsatz macht den Markt lebendig

Jettingen-Scheppach hat seine Ehrung der Ehrenamtlichen dieses Jahr aus traurigem Anlass verschoben

Von Gertrud Adlassnig

Die Sportlerehrung, die im Zwei-Jahres-Turnus in der Marktgemeinde stattfindet und inzwischen auch ehrenamtlich Tätige aus anderen Bereichen berücksichtigt, wurde in Jettingen-Scheppach mit musikalischer Umrahmung und großem Buffet begangen. Laudator Hans Reichhart erläuterte im VfR-Heim zunächst die Terminverlegung. Einer, so Reichhart, der nach dem Willen seines Vereins und des Marktes bei der diesjährigen Sportlerehrung bedacht werden sollte, konnte nicht mehr dabei sein. Michael Frei war kurz vor dem ursprünglich geplanten Veranstaltungstermin tödlich verunglückt. Nun gedachten Bürgermeister Hans Reichhart und die Ehrengäste dem Verstorbenen. Auch Michael Frei gehörte zu den Menschen, die den Markt lebendig machen. Vom persönlichen Einsatz des Einzelnen lebe der Markt und lebten seine Bürger, versicherte Reichhart.

Die Kommune schaffe die Rahmenbedingungen, Turnhallen, Sportplätze, Übungsräume, doch mit Leben erfüllen müssen sie die Bürger. Diese Orte seien Stätten der Begegnung und der Integration, die über die vielen ehrenamtlich in den Vereinen engagierten Menschen geleistet werde. Es sind Personen, die sich in den Vereinsvorständen Zeit nehmen, ihre Ideen und ihre Kraft einbringen für das Gemeinwohl. Es sind Übungsleiter und Trainer, die den Bürgern die Möglichkeit geben, sich sportlich zu betätigen, vom Breitensport bis zum Leistungssport, dessen erfolgreiche Vertreter den Ruhm ihres Heimatortes mehren.

Ehrungen verdienen auch Jugendwarte, die junge Leute zu begeistern verstehen, ihnen das Miteinander und die Kameradschaft im Verein näherbringen. Die Ehrung, so Reichhart, soll aber nicht nur die Wertschätzung widerspiegeln, die der Markt den tatkräftigen Persönlichkeiten entgegenbringe. Sie soll auch bislang nicht engagierte Bürger zum Mitmachen und Sich-Einbringen anregen.

In diesem Jahr konnte der Bürgermeister Ehrenurkunden und Nadeln an Jugendliche und Erwachsene aus den unterschiedlichsten Bereichen übergeben. Die Jugendkapelle der Bläserschule Mindeltal und der Jugendschlagzeuger gehörten dazu, aber auch Sportler und Trainer aus den Reihen des VfR Jettingen, des SV Scheppach, des SV Freihalden und der SG Freihalden-Zusmarshausen. Besonders erfolgreich waren auch die Schützen aus Jettingen: dreimal Ehrung in Gold, zweimal in Silber und fünf Erwähnungen. Auch verdiente Feuerwehrmänner wurden gewürdigt, und aus den Pfarrgemeinderäten in Jettingen und Scheppach Ehrenamtliche geehrt, wobei Hans Reichhart die umfangreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten von Karl Ewald gesondert hervorhob. Denn nicht nur seine Arbeit im Pfarrgemeinderat, als Kirchenpfleger, als Krippenvereinsgründer und dessen langjähriger Vorsitzender prägen das ehrenamtliche Engagement von Ewald. Über viele Jahre hinweg war er in der Feuerwehr tätig, hat seine Kenntnisse zuletzt als Kreisbrandinspektor eingebracht.

Weitere Ehrungen erhielten der Gründer der Trommlergruppe Sawadogo, eine Jettinger Eiskunstläuferin, die in Burgau trainiert, und zwei Schwimmer, die der Umstände halber beim SSG Günzburg-Leip-heim trainieren.

Und schließlich wurde auch eine Schulweghelferin für ihre langjährige uneigennützige Arbeit ausgezeichnet.