00:34 Uhr

Ihr Strickzeug hat sie immer dabei

Ingeborg Bayerle aus Günzburg feiert heute 90. Geburtstag

„Werd’ ich jetzt wirklich schon 90?“ Ingeborg Bayerle lacht. „Wenn ich das sage, dann glauben mir die Leute das gar nicht.“ Es stimmt aber: Heute feiert die Günzburgerin ihren 90. Geburtstag.

Ingeborg Bayerle stammt aus Bruchsal, ist dort aufgewachsen und begann dort später eine Lehre in einem Büro. Beenden konnte sie diese allerdings nicht. „Der Krieg hat alles kaputtgemacht“, sagt sie. Weil ihre Mutter eine gebürtige Gundremmingerin war, verschlug es sie mit knapp 18 Jahren zurück in den Landkreis Günzburg. Überall, wo man sie gebraucht habe, habe sie anschließend gearbeitet, fährt sie fort. Zuletzt sei sie Bedienung in einer Günzburger Gaststätte gewesen und dort habe sie dann ihren Mann Hans kennengelernt. Er war Berufsfischer und mit ihm zusammen führte sie in Günzburg, Auf dem Gries, eine Landwirtschaft.

Ingeborg Bayerle erzählt von früher, wie sie ihrem Mann Hans bei der Fischerei half und wie sie nebenbei mit ihren sechs Kindern die Arbeit auf dem Feld erledigte. Alle seien mit eingespannt gewesen und keiner habe die Arbeit gescheut. Am Mittag habe es eine Brotzeit gegeben und am Abend habe sie dann für alle gekocht. Damit waren ihre Hobbies die Landwirtschaft mit dem großen Gemüsegarten und natürlich die Kinder – eben die Familie. Die ist übrigens sehr groß: Ingeborg Bayerle hat zwölf Enkel und ebenso viele Urenkel. „Streit gibt es bei uns keinen“, betont sie. Von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln bekomme sie regelmäßig Besuch – auch heute kämen alle, um ihr zu gratulieren.

Seit zweieinhalb Jahren lebt die Jubilarin im Seniorenheim der Heilig-Geist-Spitalstiftung in Günzburg. „Man findet immer irgendeine Arbeit. Wenn man die hat, dann wird man auch alt“, erklärt sie. Eines macht sie nämlich auch mit 90 Jahren noch: „Ich setz’ mich hin und stricke Socken.“ Ihr Strickzeug habe sie immer mit dabei. Außerdem denke man beim Sockenstricken nicht über das Alter nach. Es halte das Gehirn fit, wenn man zähle, wie viele Maschen man vorne noch abtrennen müsse. Ihre Socken sind übrigens nach wie vor bei der ganzen Familie beliebt und sie verwendet dazu stets nur die beste Wolle.

Nur eines, das vermisst Ingeborg Bayerle heute schon ein bisschen: Das ist die Zeit von früher. „Das waren wirklich schöne Jahre“, sagt die Jubilarin. (wpet)

