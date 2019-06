05:00 Uhr

Ihr letzter Wunsch: Gemeinsam in den Zoo

Eine Frau aus dem Landkreis Günzburg wollte noch einmal nach Nürnberg fahren. Die Ehrenamtlichen des ASB haben ihr dies mit dem Wünschewagen ermöglicht.

Einmal noch ein Besuch mit der Familie im Tiergarten Nürnberg: Das war der größte Wunsch einer Frau aus dem Landkreis Günzburg, die in diesem Bericht Frau H. heißen wird. Ihren vollen Namen möchte der Arbeiter-Samariter-Bund nicht in der Zeitung nennen – ihre Freude über die Erfüllung ihres Wunsches durch den Wünschewagen des ASB Allgäu-Schwaben aber gerne teilen. Für die Helfer war es die erste Fahrt mit einem Fahrgast aus dem Landkreis Günzburg.

Wünschewagen bringt Fahrgäste noch einmal an ihren Lieblingsort

Mit dem Projekt ermöglicht die Hilfsorganisation Menschen in ihrer letzten Lebensphase die Erfüllung eines besonderen Herzenswunschs. Der Wünschewagen – ehrenamtlich getragen und aus Spenden finanziert – bringt die Fahrgäste gemeinsam mit ihren Familien noch einmal an ihren Lieblingsort. (Lesen Sie dazu auch: Freiwillige erfüllen die letzten Wünsche von Sterbenden)

Vor einigen Tagen war es dann für Frau H. soweit. Bei strahlendem Sonnenschein holten die ehrenamtlichen ASB-Mitarbeiter Tillmann aus Neu-Ulm, Uta und Claudia ihren Fahrgast zu Hause ab. Dort wurden sie schon voller Ungeduld von der Familie erwartet.

Tiere und Helfer zaubern Frau H. ein Lächeln ins Gesicht

Nach einer entspannten Anfahrt wurde das Fahrziel überpünktlich erreicht. Im Tierpark angekommen, wurde die kleine Gruppe von einer Biologin in Empfang genommen, die sie durch den Tiergarten führte und zahlreiche interessante Dinge über die Tiere erzählen konnte. Vorbei an Löwen, Eisbären und Affen bis hin zu den Robben und Schildkröten, wurde Frau H. immer gelöster und es zeigte sich immer öfter ein Lächeln in ihrem Gesicht, beschreiben die ASM-Mitarbeiter in einer Pressemitteilung.

Begleitet wurde Frau H. von ihrer Tochter mit Lebensgefährten und den beiden Enkelkindern. Frau H. sei begeistert gewesen von der Ausstattung des Wünschewagens, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Am Fahrzeughimmel leuchtet der Große Wagen

„Das Lichtkonzept fand sie besonders faszinierend und entdeckte auch rasch das Sternbild des Großen Wagens am Fahrzeughimmel.“ Es sei für alle ein wunderschöner Tag gewesen, der trotz der Strapazen viel zu schnell vorbei war.

Mehr Informationen über das Projekt Wünschewagen beim ASB Dillingen-Donau-Ries, Badgasse 7, Wertingen, Telefon 08272/609100, Mail wünschewagen@asb-wertingen.de (zg)

Themen Folgen