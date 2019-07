vor 22 Min.

Ihre Schule vermisst Elisabeth Schlachter schon jetzt

Die langjährige Leiterin der Mittelschule Burgau kann aus gesundheitlichen Gründen nicht weitermachen. Wie traurig Lehrer und Schüler sind, haben sie jetzt gezeigt.

Von Christian Kirstges

Wer Elisabeth Schlachter im Schnelldurchlauf beschrieben haben möchte, kann die Klasse 6b der Mittelschule Burgau zu Hilfe nehmen. Die langjährige Schulleiterin hat demnach Sinn für Gerechtigkeit, Humor, gutes Aussehen und guten Kleidungsstil, schöne Haare, gute Laune, beweist Engagement für die Schüler, hat ein offenes Ohr – und insgesamt eine außergewöhnliche Art. Lange hatten die Schüler gehofft, dass Schlachter an die Mittelschule zurückkehren kann.

Doch jetzt, da sie offiziell verabschiedet wurde und feststeht, dass sie nicht wieder kommt, fällt ihnen der Abschied schwer. Und nicht nur ihnen, sondern allen an der Schule und die mit ihr zu tun hatten. Das hat die Feier mehr als deutlich gezeigt. Wer, der verabschiedet wird, erhält schon lange stehende Ovationen.

"Die Schule war mein Leben"

Wenn sie es sich aussuchen dürfte, würde Elisabeth Schlachter weitermachen. Doch die Entscheidung wurde ihr gewissermaßen abgenommen. Sie hatte mal auf andere Gedanken kommen wollen, stieg aufs Pferd – und verunglückte. Sie könne inzwischen ganz gut mit den Einschränkungen umgehen, die aus dem Unfall resultieren, sagte sie bei der Verabschiedung. Aber sie hindern sie, ihren Ansprüchen an sich und den Beruf gerecht zu werden. „Die Schule war mein Leben“, in Gedanken ist sie es nach wie vor. Nie habe sie daran gedacht, früher aufzuhören, „aber das Schicksal hat entschieden“.

Die Mountainbike-AG namens Crazy Bikers zeigte, was sie alles draufhat. Bild: Bernhard Weizenegger

Ihr Motto sei gewesen: „Burgau hat Potenzial“, sie wollte, dass die Mittelschule zu den besten im Landkreis gehört. Für ihre Kollegen habe sie nie Schäferin sein wollen, sondern Imkerin. Sie habe sie nicht einschränken oder gar überwachen wollen, sondern fördern. Und sie sei „ganz stolz“ auf dieses, auf ihr Kollegium.

Sie setzte sich auch gegen Widerstände für ihre Schule ein

Dass sie auch jetzt noch ihre Schule im Blick hat, zeigte sie unter anderem, als sie sich an Bürgermeister Konrad Barm wandte. Schließlich wird viel Geld in die Sanierung des Gebäudes gesteckt, doch sie riet ihm, in sich zu gehen, ob sich die Investitionen lohnen. Schließlich werde eine alte Frau, der man hübsche Ohrringe anhängt, auch nicht mehr zur Jungfrau – die Überlegung für einen Neubau war kürzlich auch schon von politischer Seite geäußert worden.

Schlachter wünschte sich für die Schule und das Schulwesen, dass nicht länger Minderheiten „glorifiziert“ werden, denn die normalen Kinder drohten vergessen zu werden. Alle Vorgaben vom Ministerium aus München oder Schulamt aus Krumbach „gelten nicht eins zu eins für Burgau“, sagte sie – halb im Scherz, halb ernsthaft. Schließlich ist sie bekannt dafür, sich auch gegen Widerstände für ihre Schule einzusetzen und am Ende gehört zu werden. Und für sich selbst wünschte sie sich, ihre Enkel wieder ohne Schmerzen hochheben zu können.

Die Schulhündin Silver durfte bei der Verabschiedung nicht fehlen. Bild: Bernhard Weizenegger

Schulamtsdirektor vergleicht sie mit Meryl Streep

Jahrzehnte war Schlachter im Schuldienst. Leitender Schulamtsdirektor Thomas Schulze zeichnete ihren Weg nach und verglich sie mit Schauspielerin Meryl Streep in „Der Teufel trägt Prada“. Nur durch Streep habe die Figur Tiefgang bekommen, nur sie habe sie so spielen können. Und so gebe es bei Elisabeth Schlachter keinen Zweifel, dass der Erfolg und das Ansehen der Mittelschule Burgau mit ihr zusammenhängen. „Faszinierend erfolgreich“ sei sie gewesen im Umgang mit Menschen, kompromisslos und geradlinig, was die Qualität angeht. Sie sei an der Stärke ihrer Kollegen interessiert gewesen.

Jeder habe mal etwas einstecken müssen, doch das gehöre dazu – denn in erster Linie hätten alle viel von ihr gelernt. Und wenn es darauf ankam, habe sie sich vor und hinter ihre Leute gestellt. Auch deshalb sei sie so beliebt. Sie habe Lehrer und Schüler gleichermaßen gefördert. „Wissen, Können, Herz und Charakter kommen bei ihr zusammen“, die vor 59 Jahren geboren wurde, vor 34 Jahren das Erste Staatsexamen ablegte, 2001 Konrektorin an der damaligen Hauptschule Burgau wurde, 2008 Chefin an der früheren Hauptschule Jettingen und 2012 schließlich als Rektorin nach Burgau zurückkehrte.

Bürgermeister vergleicht sie mit einem Wirbelwind

Viele weitere lobten ihr Wirken, etwa Roland Grimm als Vorsitzender des örtlichen Personalrats, der sie als Vorbild bezeichnete. Es sei nicht verwunderlich, dass sich immer wieder Kollegen an diese Mittelschule versetzen lassen wollten. Oder Bürgermeister Barm, der sie mit einem Wirbelwind verglich, der die Schule davor bewahrt habe, Staub anzusetzen.

Fahnen zeigten die vielen Orte, aus denen die Schüler kommen. Bild: Bernhard Weizenegger

Trotz ihres Reitunfalls habe sie sich zunächst noch zusammen mit ihm und dem Hausmeister um die Folgen eines Einbruchs gekümmert – dass die gesundheitlichen Folgen so schwer sind, habe damals noch keiner geahnt. Philipp Baumeister von Robatherm dankte ihr für die 2014 geschlossene Partnerschaft, mit der Schüler erfahren, wie es im Arbeitsleben zugeht. Und vom Verein „Hilfe für Afrika – Wasser für Senegal“ gab es ebenfalls ein Danke, und für ihn eine Spende über 3200 Euro.

Die Aula trägt jetzt den Namen von Elisabeth Schlachter

Die Schülermitverantwortung (SMV) würdigte vieles, dass sie (mit)initiiert hat, etwa die Schulsanitäter. Tanzend und singend – das auch von den Lehrern – wurde ihr noch einmal gezeigt, wie vielfältig das Können an der Schule ist, und mit einer Vorführung der Mountainbike-AG sowie Schulhündin Silver. Durch das Programm führte der bisherige Schülersprecher Justin Krug. Schlachter selbst zählte einige Erfolge ihrer Schüler und Lehrer auf Bayern- und Bundesebene auf.

Ihre bisherige Konrektorin Martina Deniffel, die seit Mai 2018 die Schule kommissarisch leitete und nun ihre Nachfolgerin ist, hatte eine besondere Ehre: Mit ihrer langjährigen Chefin enthüllte sie in der Aula eine Tafel. Den Bau dieses Gebäudetrakts hatte die Rektorin verantwortlich betreut – und nun trägt er ihren Namen, an den mit der Tafel erinnert wird. Schlachters Spuren an der Mittelschule Burgau werden also nicht in Vergessenheit geraten.

37 Bilder "Time to say goodbye" für Elisabeth Schlachter Bild: Bernhard Weizenegger

Lesen Sie auch:

Rekord an der Mittelschule

Von Jettingen nach Burgau

Eine der besten Bayerns

Themen Folgen