Ihre langen blonden Haare hatten es ihm angetan

Hedwig und Paul Graf aus Ichenhausen feiern heute Goldene Hochzeit. Kennengelernt hatten sie sich in Freiburg

Von Peter Wieser

„Das ist unser Stammplätzle in der Küche, da sitzen wir jeden Morgen und lesen unsere Zeitung“, sagen Hedwig und Paul Graf. Seit 1974 haben sie die Günzburger Zeitung abonniert und gehen stets nach dem gleichen Ritual vor: Paul Graf liest den Sportteil – ohne seine Zeitung könne er ohnehin nicht leben, wie er sagt – seine Frau Hedwig den Lokalteil. „Ich fang von hinten an“, fügt sie lachend hinzu. Bei dem Ehepaar aus Ichenhausen wird das sicherlich auch an diesem Mittwoch nicht anders sein, bis auf einen ganz kleinen Unterschied zu sonst: Die Grafs feiern nämlich heute Goldene Hochzeit.

Paul Graf ist ein gebürtiger Burgauer, Hedwig Graf stammt aus St. Georgen im Schwarzwald. Paul Graf erzählt: Seine Eltern seien während seiner Bundeswehrzeit nach Freiburg gezogen, nach seiner Entlassung habe er dort am ersten Wochenende gleich einen Stadtbummel unternommen und da habe er seine Hedwig mit ihren langen blonden Haaren getroffen. Die hätten ihm so gefallen und er habe sie gefragt, ob sie ihm denn nicht die Stadt zeigen wolle. „Ja und dann habe ich sie meinen Eltern vorgestellt und sie war bei mir“, fährt Paul Graf schmunzelnd fort. „Und ich bin bei ihm geblieben, er hat mich mitgenommen und nicht mehr ausgelassen“, fügt seine Frau Hedwig hinzu. Ein Jahr später wurde dann geheiratet, in Waldkirch bei Freiburg. Eine kleine Hochzeit im engsten Familienkreis sei es gewesen. Man habe damals ja nicht viel Geld gehabt, erinnern sich die Grafs.

Nach Ichenhausen kam das Ehepaar einige Jahre später, weil Paul Graf eigentlich wieder zurück in seine Heimat wollte. Sie mieteten ein Haus, das sie später kauften, er fuhr bis zu seiner Rente Lkw und seine Frau Hedwig arbeitete 20 Jahre lang im Therapiezentrum Burgau. Die Grafs haben zwei Söhne und eine Tochter und vier Enkel – alle werden sie heute kommen und zur Goldenen Hochzeit gratulieren. „Ich will das so haben“, sagt Hedwig Graf lachend. „Wir wollen unsere Kinder und unsere Enkel um uns herum haben“, fügt ihr Mann Paul hinzu. Das sei schon immer so gewesen, fährt er fort und erinnert an die gemeinsamen Urlaube in jedem Jahr in Cavallino in Italien von früher. Das sei fast die zweite Heimat gewesen.

Was Paul Graf heute besonders wichtig ist, sind die wöchentlichen Saunabesuche mit Bekannten und seine steirische Ziehharmonika, auf der er hin und wieder spielt. Für seine Frau Hedwig sind es ihre regelmäßigen Frauentreffs – ein bisschen ratschen, was in Ichenhausen so alles passiert. In einem sind sie sich einig: „Wenn einer nicht da ist, dann fehlt etwas.“ Gerade deswegen betont Paul Graf: „Hauptsächlich gesund bleiben, das ist das Wichtigste.“ „Und dass alles so bleibt, vor allem die enge Verbindung in unserer Familie“, freut sich seine Frau.

