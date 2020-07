vor 54 Min.

Im Bubesheimer Kindergarten wird es eng

Ab September wird es im Kinderhaus St. Anna in Bubesheim wieder zwei Kindergartengruppen geben. Die bestehende dritte Gruppe, die übergangsweise eingerichtet worden war, wird geschlossen. Ob in Zukunft zwei Gruppen ausreichen, hängt von den Geburtenzahlen ab, die nun jährlich abgefragt werden sollen.

Plus Weil es im Kinderhaus St. Anna ab 2021 einen Engpass gibt, bietet die Nachbargemeinde eine Lösung an. So soll sie aussehen.

Von Sandra Kraus

Auf Kante genäht sind die Kindergartenplätze im Bubesheimer Kinderhaus St. Anna. In der Gemeinderatssitzung stellte Gemeinderätin Stefanie Greiner die Planungen vor. Greiner hatte sich mit Gemeinderätin Simone Thoma, der Verwaltung und der Kinderhausleitung dem in Bubesheim brisanten Thema angenommen. Die gute Nachricht ist, dass aktuell alle Kinder, die einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz im September 2020 haben, auch einen bekommen.

„Die dritte Kindergartengruppe, unsere Notgruppe, wird ab September geschlossen. Um sie dauerhaft einzurichten, wären umfangreiche Umbaumaßnahmen nötig“, informierte Greiner die Räte und die anwesenden Eltern auf den Zuhörerplätzen. „Im Herbst 2021 wird es knapp, es gibt einen Engpass.“ Es sei abhängig von den Korridorkindern, also den vom Juli bis August geborenen Kindern, für die bei der Einschulung die Eltern die Wahlfreiheit haben. „Je nachdem machen sie einen Platz für die neuen Kindergartenkinder frei oder eben nicht“, sagte Greiner.

Letztlich entschieden in Bubesheim die Zahlen

Die Lösung könnte aus Kötz kommen. Dort sei man Bubesheim zuvorgekommen und richte eine neue Gruppe im Kinderhort unter Leitung der Johanniter ein. „Sie würden Kinder aus Bubesheim aufnehmen“, so Greiner. Der Plan sei nun, die Geburten des Jahres 2020 abzuwarten und dann zu schauen, ob es weiterhin eng bleibe. Auch die Anmeldezahlen der neuen Kötzer Kindergartengruppe werde man beobachten. Abschließend sagte Stefanie Greiner: „Trotzdem haben wir große Gruppen und das eine oder andere Personalproblem entsteht.“

Bürgermeister Gerhard Sobczyk fasste zusammen, dass aus Stimmungsgründen der Arbeitskreis mit den neuen Gemeinderätinnen eingerichtet worden sei. Letztlich entschieden aber die Zahlen. „Die geben nicht mehr her als zwei Kindergartengruppen. Die neue Gruppe in Kötz kommt uns zu Gute, man hilft sich gegenseitig.“ Aus dem Gemeinderat, der fast vollständig anwesend war, meldete sich niemand zu Wort. Dass keine Zahlen der Bedarfsplanung vorlagen, schien niemand zu stören. Die Eltern, die bei der Sitzung anwesend waren und nach der Sitzung draußen noch diskutierten, hätten sie gerne gesehen. Sie vermissten auch einen Puffer für zuziehende Familien und waren von Kindergartenplätzen in Kötz für Bubesheimer Kinder wenig begeistert. Ohne Auto sei das nicht machbar, so der Tenor.

Eine Pauschale ersetzt die Straßenausbaubeiträge

Bubesheim bekommt für das Jahr 2020 rund 33000 Euro vom Freistaat Bayern als Straßenausbaupauschale überwiesen. Die Pauschale ersetzt die bisher von Bürger bezahlten Straßenausbaubeiträge. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Siedlungsfläche und den in den Jahren 2008 bis 2017 durchschnittlich vereinnahmten Straßenausbaubeiträgen. Für ganz Bayern stehen 150 Millionen Euro zur Verfügung.

Gemeinderat Bernhard Eberl fragte nach, wann der geplante Geldautomat aufgestellt werde. „Es sieht technisch gut aus und es wird für die Gemeinde kostenneutral“, teilte Bürgermeister Sobczyk mit. Über den Ort, wo der Geldautomat aufgestellt werden wird, müsse er allerdings noch Stillschweigen bewahren. Sein Vorgänger im Bürgermeisteramt hatte das Rathaus in der Dorfmitte für einen geeigneten Aufstellungsort gehalten.

Ende des Jahres soll es ein Informationsblatt geben

Im Jahr 2020 werden die Bürger nicht mehr zur Kasse gebeten. „Ende des Jahres kommt ein Informationsblatt, auf dem die Bürger die Bemessungsgrundlage überprüfen können. Die Abschlagsbescheide kommen dann im Frühjahr 2021“, informierte Peter Stolz von der Verwaltung auf Anfrage von Gemeinderat Hans Peter Häußler. Wie mehrfach berichtet, baut Bubesheim gerade ein neues Wasserhaus, schließt dort die eigenen Brunnen an und vollzieht den Anschluss an das Trinkwassernetz der Stadtwerke Günzburg.

Jugendlichen war Gemeindegrund für einen Bauwagen zur Verfügung gestellt worden. „Der Bauwagen ist jetzt weg, aber auf dem Platz wurde eine richtige Sauerei hinterlassen. Ich stimme nie mehr für einen Bauwagen auf Gemeindegrund“, machte Hans Peter Häußler seinem Ärger Luft. Er plädierte für eine Frist von 14 Tagen zum Aufräumen an die Bauwagen-Gruppe. Anschließend solle kostenpflichtig Ordnung geschaffen werden. Bürgermeister Sobczyk versprach, nachzuhaken: „Die Jugendlichen stehen im Wort. Das klappt.“

