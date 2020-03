19:00 Uhr

Im Kreis Günzburg gibt es nun 84 Corona-Infizierte

Dieser Mitarbeiter eines mobilen Teams nimmt einen Corona-Abstrich an einem Kind vor, das im Auto zum Corona-Test gefahren wird. Das war unlängst in Ichenhausen. Jetzt ist ein dauerhaftes Testzentrum in Leipheim eingerichtet worden.

Auch die Zahl der Verdachts- und Quarantänefälle ist über das Wochenende weiter angestiegen.

Von Till Hofmann

84 Personen sind inzwischen an dem Coronavirus im Landkreis Günzburg erkrankt. Die Zahl teilte das Landratsamt am Sonntagnachmittag mit. Dies sind im Vergleich zu Freitag sieben Fälle mehr. Auch seien die Verdachtsfälle um 24 auf nun 87 gestiegen. Eine Steigerung ergibt sich auch bei der Zahl der Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. 352 meldet das Landratsamt nun. Am Freitag waren es noch 318 Bürger.

In dem neu eingerichteten Testzentrum in Leipheim auf dem Gelände des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs sind am Sonntag mehr als 100 Menschen getestet worden. Bereits am vergangenen Mittwoch lief ein Testbetrieb mit rund 50 vom Gesundheitsamt vorgeladenen Kontaktpersonen von Infizierten.

Heeresflieger aus Laupheim kommen

Am Montag sollen vier Soldaten der Heeresflieger aus dem baden-württembergischen Laupheim das Personal unterstützen, indem die Zufahrt geregelt und die Identität der Vorgeladenen festgestellt wird. Bislang haben das ehrenamtliche Kräfte des Technischen Hilfswerks und des Roten Kreuzes übernommen. „Aber die müssen unter der Woche ja ihrer Arbeit nachgehen“, erklärt Christoph Langer, der Leiter der im Keller des Landratsamtes tätigen Führungsgruppe Katastrophenschutz, die veränderte Zuständigkeit.

In den vergangenen Tagen waren sechs Mitarbeiter der Kreisverwaltungsbehörde am Bürgertelefon und damit Ansprechpartner rund um Fragen zur Corona-Pandemie. Von Montag bis Freitag ist das Bürgertelefon unter der Telefonnummer 08221/95-718 wie folgt besetzt:

Montag bis Donnerstag 8 bis 15.00 Uhr.

Freitag 8 bis 12 Uhr.

Das Landratsamt weist nochmals darauf hin, dass nur allgemeine Fragen beantwortet werden. Eine medizinische Beratung findet nicht statt. Das Bürgertelefon ist kein Ersatz für den Kontakt zum Hausarzt. Bei Verdacht auf eine Infektion sollen sich Betroffene an ihre Hausarztpraxis oder die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116117 wenden.

Friedhofsbesuch ist in engen Grenzen möglich

Die Bayerische Staatsregierung weist darauf hin, dass der Friedhofsbesuch möglich ist, aber aus-schließlich alleine oder mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt. Das Grab kann somit gepflegt werden, es dürfen sich jedoch keine Gruppen bilden. (mit zg)

