19.09.2018

Im Umspannwerk wird ein Trafo ausgetauscht

Der Koloss reist nachts nach Offingen

Offingen Die LEW Verteilnetz (LVN) lässt in der Nacht von Mittwoch, 19., auf Donnerstag, 20. September, einen Transformator auf das Gelände des Umspannwerks Offingen anliefern. Der bislang eingesetzte Trafo ist laut Mitteilung der LVN am Ende seiner technischen Lebensdauer angekommen.

Der neue Trafo ist leistungsstärker als der bisherige. Er wandelt die elektrische Spannung zwischen dem regionalen Hochspannungsnetz (110 Kilovolt) und dem lokalen Mittelspannungsnetz (20 Kilovolt) um. Der rund acht Meter lange, drei Meter breite und drei Meter hohe Transformator wiegt etwa 55 Tonnen und wird mit einem Spezial-Lkw angeliefert.

Um den Straßenverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, legt der Spezialtransport die komplette Strecke in den Abend- und Nachtstunden zurück, bis er am Umspannwerksstandort im Osten von Offingen ankommt.

Dort wird der Trafo mit einem mobilen Autokran vom Transportfahrzeug gehoben und auf das Fundament gesetzt. Danach wird er angeschlossen und Mitte Oktober in Betrieb genommen. Die Versorgung der Stromkunden ist laut LVN durch einen zweiten Trafo im Umspannwerk in Offingen gesichert. Der ausgemusterte Transformator wird bereits von Mittwoch auf Donnerstag abtransportiert und dann entsorgt. (zg)

