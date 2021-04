Im Wortlaut: Das sind die CSU-Forderungen an die beiden Abgeordneten

Welche Konsequenzen der Günzburger CSU-Kreisverband zieht und wie er einen Neuanfang gestalten will.

Das ist der Beschluss der CSU-Kreiskonferenz, der mit „deutlicher Mehrheit“ am späten Dienstagabend gefasst worden ist. Aus Teilnehmerkreisen war zu erfahren, dass um einzelne Worte in der Vorlage gerungen worden sein soll. Die Forderungen an Sauter und Nüßlein sind letztlich in zwei Punkten formuliert:

1. Der Kreisverband der CSU Günzburg wird sich nach den Geschehnissen der vergangenen Monate neu aufstellen und mit einem neuen, motivierten Team neu beginnen.

"Politisch nicht akzeptables Verhalten"

2. Der Neuanfang ist geprägt davon, dass in keiner Weise Verständnis für das Verhalten der Abgeordneten Dr. Georg Nüßlein und Alfred Sauter in der Maskenaffäre besteht. Wir distanzieren uns entschieden von diesem politisch nicht akzeptablen Verhalten und den damit verbundenen Geschäften.

3. Der CSU-Kreisverband und die CSU-Kreistagsfraktionsvorsitzenden ziehen die ihnen möglichen Konsequenzen:

3.1 Wir begrüßen das Angebot von Dr. Georg Nüßlein und Alfred Sauter, ihre Mitgliedschaft in der CSU-Kreistagsfraktion zu beenden. Das bloße Ausscheiden aus der Kreistagsfraktion würde jedoch die Stärke der CSU-Fraktion mindern. Wir fordern Dr. Georg Nüßlein und Alfred Sauter daher auf, ihre Kreistagsmandate niederzulegen. Nur durch die Rückgabe der Kreistagsmandate können die damit frei werdenden Mandate durch Nachrücker wiederbesetzt werden und kann die Fraktion ihre Stärke behalten.

Sauter muss sein Büro in der Geschäftsstelle bis Ende Mai aufgeben

3.2 Alfred Sauter wird sein Büro in der CSU-Geschäftsstelle bis zum 31.05.2021 aufgeben.

4. Der Kreisverband wird sich im Juni mit einem neu gewählten Führungsteam auf den Weg machen, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Dieses Führungsteam könnte einerseits aus kommunalen Mandatsträgern, aber auch neuen Persönlichkeiten bestehen, die alle dafür brennen, ihre Heimat für die Bürgerschaft zu gestalten.

5. Der Kreisverband Günzburg wird künftig von seinen Mandatsträgern – unabhängig von den Vorgaben der CSU Bayern – in regelmäßigen Abständen eine konkrete Information darüber verlangen, inwieweit neben dem Mandat weitere Tätigkeiten ausgeübt werden. (AZ)