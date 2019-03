vor 18 Min.

Imbissmillionär will Adelstitel

Die Riedheimer Moosdeif’l bringen dieses Jahr mit „Currywurst und Kaviar“ eine turbulente Komödie auf die Bühne. Die Aufführungen haben eine jahrzehntelange Tradition im Ort.

Von Wolfgang Kahler

Das konnte ja nicht gut gehen: Verarmter Landadel derer von Schippenstiel braucht dringend finanzkräftige Sponsoren, um den heruntergekommenen Familiensitz zu retten. Da kommt der neureiche Imbissmillionär Knackfrisch gerade recht, der sein Image mit einem Adelstitel aufwerten will. „Currywurst und Kaviar“ heißt das neue Stück der Riedheimer Laienspieler, das im Schützenhaus für ein grandioses Humorspektakel sorgt.

Die Theateraufführungen im Leipheimer Ortsteil haben schon lange Tradition, sagt Gerhard Mücke, Chef des Sportschützenvereins „Moosdeif’l“. Eine 97-jährige Riedheimerin könne sich noch gut an die Anfänge kurz nach dem Krieg erinnern. In einer Übergangsphase bestand das Schützenheim als Baracke in einem Gartenanwesen, bevor es Ende der 60er-Jahre als Dorfzentrum in Eigenleistung komplett neu gebaut wurde. Dort ist nun zugleich Platz für den Schießsport und für das Laienspiel im Saal neben anderen Veranstaltungen. Um Überschneidungen mit anderen Bühnen zu vermeiden, wurde das Theaterspiel in die Zeit zwischen Fasching und Ostern verlegt, erzählt Mücke. Er steht mittlerweile seit 42 Jahren an der Vereinsspitze.

Der Adel hat kein Geld für Heizöl

Ganze Arbeit hat das Technikteam mit Andreas Hofmann, Jochen Schrader, Frank Repscher, Erwin Edelmann, Jürgen Lenzer, Alexander Rabus und Hagen Fiedler bei der Kulisse geleistet: Sie zeigt den originell dekorierten Salon im Schloss der von Schippenstiels. Zur Einstimmung läuft der Schlager-Ohrwurm von Dorthe Kollo aus den 60ern: „Sind sie der Graf von Luxemburg ...“ Die Adelsfamilie hat ziemliche Probleme. Durch die Eskapaden von Graf Leopold (Rüdiger Greb) ist das Vermögen derart geschrumpft, dass nicht mal mehr geheizt werden kann: „In dieser Bude ist eine Saukälte“, beschwert sich die resolute Gräfin Eleonore (Cordula Schuchow) wenig stilvoll bei Diener Johann (Alexander Rabus). Der weist distinguiert darauf hin, dass die Heizölrechnung vom vergangenen Jahr noch nicht bezahlt wurde.

Um das Schloss vor dem endgültigen Ruin zu retten, muss also eine kräftige Finanzspritze her. Da kommt Imbisskönig Knackfrisch (Jochen Schrader) gerade recht, der sein Ego mit einem Adelstitel schmücken will, in dem er sich als Adoptivsohn zur Verfügung stellt, wie die Tagespresse meldet.

Der Currywurst-König wird über den Kopf des Grafen hinweg ins Schloss eingeladen. Poldi hat Schwierigkeiten mit Pfarrer Max Rauch (Hagen Fiedler), denn der will nicht mehr für die Alimente seines adligen Freundes aufkommen.

Die Fritteuse fackelt das Pfarrhaus ab

Als die Wurstkönig-Familie mit Moritz, seiner prolligen Ehefrau Hulda (Melanie Stüber, zugleich Regie), Tochter Shania (Stefanie Hornung) und Oma Serafine (Irmgard Reutter) eintrifft, geht’s richtig zur Sache. Denn zeitgleich brennt es im Pfarrhaus, weil die einfältige Haushälterin Jolante – von Monika Schneider-Kraus mit osteuropäischem Zungenschlag perfekt in Szene gesetzt – die Fritteuse abgefackelt hat. Also müssen Jolante und der Gottesmann vorübergehend ins Schloss ziehen.

Der Deal mit dem Currywurst-Millionär (Werbespruch: „Hast du Knackwurst in den Taschen, hast du immer was zu naschen“) gerät ins Wanken, denn Diener Johann hält von der neureichen „Mischpoke“ gar nichts, die vom ruinösen Zustand des gräflichen Anwesens wenig begeistert ist. Das bekommt Gräfin Elli zu spüren, die als Zimmermädchen eingestuft wird und mal wieder putzen sollte. „Wenn Moritz adoptiert ist, dann geht’s hier ab“, droht die Wurstkönig-Gattin. Und Oma Serafine will das Schloss in eine tolle Imbissbude umbauen. Aber das Durcheinander wird noch heftiger, denn Matthias Rosenfels (Jürgen Lenzer), unehelicher Sohn des Grafen, taucht plötzlich auf und verguckt sich in Shania. Den Besuch hat der grandios spielende Diener Johann organisiert. Graf Poldi denkt überhaupt nicht daran, den Wurstkönig – „diesen Pöbel“ zu adoptieren, wird aber von der resoluten Gräfin zurechtgestutzt: „Die haben’s geschafft, im Gegensatz zu dir.“ Die Sache hat sich schnell erledigt, denn Matthias wird Adoptivsohn und heiratet Shania, damit gehört Imbiss-Millionär Knackfrisch zur adligen Familie und zum Hochzeitsmahl gibt’s „Currywurst und Kaviar“. Das toll aufgelegte zehnköpfige Laien-Ensemble strapaziert mit dem Dreiakter mehr als einmal die Lachmuskeln des Publikums, darunter einige Betagte aus dem Leipheimer Seniorenheim, und erhält dafür intensiven Beifall.

Hinter den Kulissen wirkte als Souffleuse Gudrun Bihlmaier und für die Maske sorgten Martina Rabus, Andrea Edelmann, Heike Schmid mit Unterstützung von Jenny Binder.

Die nächsten Termine am Samstag, 30. März, Freitag, 5., Samstag, 6., Freitag, 12. und Samstag, 13. April jeweils 20 Uhr sind so gut wie ausverkauft.