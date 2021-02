16.02.2021

Impfdrängelei: Sind auch Bürgermeister im Landkreis Günzburg schon geimpft?

Plus Wir haben die Rathauschefs im Kreis Günzburg gefragt, ob sie sich schon haben impfen lassen. Warum das einer der 34 getan hat. Und ein anderer sich sehr über die Frage ärgerte. Teil 1.

Von Till Hofmann

Ein einziger Bürgermeister im Landkreis Günzburg hat sich nach eigener Aussage bereits impfen lassen. Das hat aber nichts mit Bevorzugung zu tun, sondern ist schlicht und einfach dem Brotberuf des ehrenamtlichen Rathauschefs geschuldet - er ist Pflegefachkraft. Wer es ist und wie es bei den anderen aussieht - unser großer Überblick, Teil eins:

Die Fragen an die Bürgermeister 1 / 1 Zurück Vorwärts Folgende Fragen haben wir an alle Bürgermeister und den Günzburger Oberbürgermeister geschickt und um eine Beantwortung bis Dienstagmittag gebeten. Fast alle haben pünktlich geantwortet: Haben Sie sich bereits impfen lassen? Falls ja: Wie ist es dazu gekommen? Wie waren die Umstände der Impfung? Falls nein: Haben Sie sich bereits registriert? Wie stehen Sie grundsätzlich zu einer Impfung, die vor dem Coronavirus schützen soll? Wenn Sie die Wahl hätten – bevorzugten Sie irgendeinen Impfstoff?

Aichen Alois Kling: „Ich habe mich online zum Impfen angemeldet und warte auf meinen Impftermin. Ich befürworte ganz klar die schützende Impfung gegen das Coronavirus und bevorzuge keinen Impfstoff.“

Aletshausen Georg Duscher: „Ich bin noch nicht geimpft. Ich bin auch noch nicht registriert, da ich vom Alter her sowieso noch nicht an der Reihe bin. Ich bin grundsätzlich für eine Impfung, denn nur so werden wir das Virus unter Kontrolle bringen. Ich vertraue all den Impfstoffen, die von der EU zugelassen sind.“

Balzhausen Daniel Mayer: „Ich bin weder geimpft noch registriert. Grundsätzlich stehe ich einer Impfung offen gegenüber, es sollen aber jetzt die geimpft werden, die an der Reihe sind und die geimpft werden möchten. Zu gegebener Zeit werde ich mich, wenn sich die ganze Impfhysterie gelegt hat, darum kümmern. Es gibt von mir keine Präferenz für einen bestimmten Impfstoff. Den russischen – für den Fall, dass er in der EU zugelassen wird – würde ich aber ablehnen.“

Bibertal Roman Gepperth: „Nein, ich habe mich gegen Corona noch nicht impfen lassen. Eine Registrierung ist ebenfalls noch nicht erfolgt. Aus meiner Zeit als Leiter des Fachbereichs Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt und der Mitarbeit im Katastrophenschutzstab im ersten Lockdown 2020 war für mich zu erkennen, dass vor allem unsere älteren Mitbewohner als hauptbetroffene Gesellschaftsgruppe zu schützen sind. Ich möchte niemanden den Impfstoff ,wegnehmen’. Aus dieser Einsicht habe ich für mich beschlossen, die Registrierung erst zeitnah vor dem Impfbeginn der für mich maßgeblichen Gruppe vorzunehmen. Ich halte die Impfung gegen Corona für dringend geboten. Nur dadurch können wir die Todeszahlen und einen Kollaps des Gesundheitssystems wie in Bergamo oder in Teilen der USA verhindern. Das muss weiterhin unser vordringliches Ziel sein. Ich bevorzuge keinen Impfstoff. Er muss nach meiner Vorstellung aber gegen die Mutationen ebenfalls wirken und sollte wenige bis keine Nebenwirkungen haben.“

Gerhard Sobczyk, Bürgermeister von Bubesheim. Bild: Tobias Atzkern

Bubesheim Gerhard Sobczyk: „Ich möchte mich nicht an dieser Impfhysterie beteiligen. Gut Ding braucht Weile. Durch Einhaltung der bewährten Hygieneregeln haben wir es schon zweimal geschafft, die Pandemie einzudämmen. Ich hatte diesen Winter erstmalig seit Langem noch keinen Schnupfen oder Anzeichen einer Grippe. Solche positiven Nebenwirkungen der Hygieneregeln kann ich auch mehrfach in meinem Bekanntenkreis feststellen. Ich bin froh, dass es Impfstoffe gibt, und weiß, welcher Aufwand dahintersteckt, eine Massenproduktion aufzubauen. Ferner haben wir ein weltweites Problem. Die Impfstoffe werden durch die Erfahrung, die wir in der Anwendung sammeln, sicher noch weiterentwickelt. Ich werde mich impfen lassen sobald es für mich möglich ist. Die Hygieneregeln werden mich aber noch weiter begleiten.“

Burgau Martin Brenner: Er war zunächst „maßlos verärgert“ über die Fragestellung. Vor allem die erste Frage empfand er nach eigener Aussage als „suggestiv“. Denn er glaubt nicht, dass einer die Wahrheit sagen würde, wenn er sich bereits hätte impfen lassen, obwohl er noch gar nicht an der Reihe wäre. Die Impfdrängelei von Politikern, Bischöfen oder in Wohlfahrtsorganisationen findet er nicht in Ordnung. Aber eine Antwort gab’s schließlich noch von ihm. „Natürlich habe ich mich nicht impfen lassen, ich bin noch nicht einmal registriert. Jetzt sind andere an der Reihe. Zu der aktuellen Diskussion, ob Lehrer geimpft werden sollen, ist meine Meinung: Kindergärtnerinnen müssten wahrscheinlich noch vor den Lehrern geimpft werden, weil sie zu den Kindern normalerweise einen sehr nahen Kontakt haben. Ich werde mich impfen lassen, wenn es soweit ist. Die Impfungen halte ich für sehr gut. Und was den Impfstoff anbelangt: Da bin ich kein Experte. Ich bekomme das, was ich bekomme.“

Burtenbach Roland Kempfle: „Ich bin bisher nicht geimpft und habe meine gesamte Familie und mich auf dem entsprechenden Portal bereits vor einigen Wochen angemeldet. Ich bin ein klarer Impfbefürworter und bin davon überzeugt, dass eine nachhaltige Bewältigung der Pandemie nur dann gelingen kann, wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Jeder von uns sehnt sich doch nach ,Normalität’ im Alltagsleben, sei es im Beruf oder privat. Jeder von uns sollte deshalb seinen Teil dazu beitragen, dass wir möglichst bald die jetzt vorherrschenden Einschränkungen hinter uns lassen können. Hinsichtlich des Impfstoffes habe ich keine Präferenzen.“

Deisenhausen Bernd Langbauer: „Ich bin noch nicht geimpft, da ich selbst an Corona erkrankt war. Ich erachte eine Impfung aktuell als den richtigen Weg. Ich denke aber, auf Langzeit werden wir eher ein Medikament benötigen. Mir fehlt die Kompetenz zu entscheiden, ob ich einen Impfstoff bevorzugen würde.“

Dürrlauingen Friedrich Bobinger: „Nein, ich habe mich noch nicht impfen lassen. Da ich zu keiner Risikogruppe zähle, habe ich mich auch nicht registrieren lassen. Ich warte ab, bis meine Altersgruppe an der Reihe ist. Einer Impfung stehe ich aufgeschlossen gegenüber und werde mich auf jeden Fall impfen lassen. Ich glaube, dass die geprüften Impfstoffe ausreichend getestet wurden und alle ähnlich gut wirken, deshalb bevorzuge ich keinen speziellen Hersteller.“

Ebershausen Harald Lenz: „Die erste Impfung habe ich schon hinter mich gebracht. Ich verspürte keine Nebenwirkungen. Die zweite Impfung steht mir kurz bevor. Neben meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Erster Bürgermeister von Ebershausen bin ich als 50-Prozent-Kraft in der Pflege auf der kardiologischen Abteilung an der Stiftungsklinik in Weißenhorn tätig. Die Organisation zur Impfung lief über den Arbeitgeber. Der Impfung stehe ich persönlich positiv gegenüber. Ich finde es einen großen Fortschritt, dass es die Möglichkeit zum Impfen gibt. Über einen wünschenswerten Impfstoff meinerseits habe ich mir keine Gedanken gemacht.“

Ellzee Gabriela Schmucker: „Ich bin natürlich noch nicht geimpft. Und ja, ich habe mich angemeldet. Ich befürworte die Impfung, aber nur freiwillig. Es sollte ein Impfstoff sein, der erprobt und gut verträglich ist. Eine Langzeitwirkung wäre super.“

Gerhard Jauernig Bild: Bernhard Weizenegger

Günzburg Gerhard Jauernig: „Ich werde mich dann impfen lassen, wenn ich laut Impfplan an der Reihe bin! Bisher wurde ich noch nicht geimpft. Ich halte es für klug, wenn zuerst die Risikogruppe und anschließend ganz schnell alle Personenkreise, die einer besonders großen Gefahr ausgesetzt sind, den Impfstoff verabreicht bekommen. Meine Frau Bettina und ich haben uns Mitte Januar für eine Corona-Schutzimpfung registriert und warten nun geduldig auf die Terminvergabe. Mir ist wichtig, dass jeder die Impfung für sich selbst bewerten darf. Ich habe mich dafür entschieden. Ich stehe einer Impfung gegen das Coronavirus positiv gegenüber und sehe darin eine echte Chance, die Ausbreitung des Virus einzudämmen; andere und sich selbst vor der Erkrankung zu schützen. Gegenüber dem Risiko, an Covid-19 zu erkranken – mit all seinen unberechenbaren Krankheitsverläufen und Folgen für die persönliche Gesundheit – bewerte ich mögliche Nebenwirkungen und Risiken einer Impfung deutlich geringer. Persönlich glaube ich fest daran, dass die in der EU sowie in Deutschland zugelassenen Impfstoffe eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit haben.

Gundremmingen Tobias Bühler: „Ich habe mich noch nicht impfen lassen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir zuerst diejenigen impfen, welche aufgrund von Alter, Beruf oder Vorerkrankung diese Impfung dringend benötigen. Deshalb habe ich mich aktuell auch noch nicht registriert. Ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen, sobald ich an der Reihe bin. Nur weil ich Bürgermeister bin, habe ich kein Vorrecht, dass ich schneller geimpft werde. Dies finde ich auch gut so. Es gehört zu einer Solidargesellschaft mit dazu. Ich habe hier keinen Vorzug für einen bestimmten Impfstoff. Ich habe mich über die aktuell genehmigten Impfstoffe informiert. Alle Impfstoffe bieten einen Schutz vor Ansteckung von gut über 90 Prozent. Ob der Impfstoff A, B oder C heißt, ist mir egal. Die Wirksamkeit ist immer höher als gar nicht geimpft zu sein!“

Haldenwang Doris Egger: „Ich bin nicht geimpft, denn die Impfpriorisierung ist ja ganz klar per Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums festgelegt. Ich falle in keine der drei Stufen und bin somit auch noch nicht an der Reihe. Grundsätzlich finde ich eine Impfung gegen das Coronavirus positiv! Weil uns das Impfen aus der Pandemie führt. Auch wenn gerade heftig über die Wirksamkeit der Vakzine diskutiert wird, bevorzuge ich keinen der aktuell eingesetzten Impfstoffe. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Behörden.“

Ichenhausen Robert Strobel: „Ich bin nicht geimpft, aber bereits registriert. Ich lasse mich impfen, wenn ich an der Reihe bin. Impfungen und gegenseitige Rücksichtnahme sind die Schlüssel zur Beendigung der Krise. Ich bin 53 Jahre, glücklicherweise gesund und werde noch Monate warten müssen. Mit der Frage, ob ich einen Impfstoff bevorzugen würde, habe ich mich daher noch nicht beschäftigt.

Jettingen-Scheppach Christoph Böhm: „Ich habe mich nicht impfen lassen, denn ich stehe ja noch lange nicht auf der Liste der Personen, die berechtigt sind, eine Impfung zu bekommen. Die Anmeldung für eine Impfung habe ich auch noch nicht getätigt. So viel Impfstoff, der für die Bevölkerung benötigt wird, steht im Augenblick gar nicht zur Verfügung. Ich melde mich dann an, wenn es mit meinen 54 Jahren eine Aussicht auf genügend Impfstoff gibt. Ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen, um mich und meine Mitmenschen entsprechend zu schützen. Ich hoffe, dass der Impfstoff entsprechend lange wirkt. Ich würde den von Biontech bevorzugen, weil er offenbar einen sehr guten Schutz bietet.

Kammeltal Thorsten Wick: „Ich habe mich noch nicht impfen lassen, da ich noch nicht an der Reihe bin. Grundsätzlich hoffe ich, dass die Impfung das hält, was sie verspricht und wir bald wieder ein einigermaßen normales Leben führen können. Ich bevorzuge keinen Impfstoff, da ich denke, dass alle ausreichend getestet wurden.“

Kötz Sabine Ertle: „Nachdem ich noch nicht impfberechtigt bin, habe ich noch keine Impfung erhalten. Letzte Woche habe ich mich über die Plattform online registriert. Um zurück in die Normalität zu kommen, ist es für mich ein Gebot der Vernunft und eine Selbstverständlichkeit, sich impfen zu lassen. Nur durch eine Impfung lässt sich die Pandemie eindämmen. Die Impfung schützt uns selbst und andere und kann schwerste Verläufe vermeiden. Ich finde es beeindruckend, dass es innerhalb eines Jahres gelungen ist, Impfstoffe zu entwickeln, die eine so hohe Wirksamkeit aufweisen. Alle zugelassenen Impfstoffe überzeugen mich. Aus diesem Grund würde ich mich mit jedem Impfstoff impfen lassen.“

Hubert Fischer ., Bürgermeister von Krumbach. Bild: Bernhard Weizenegger

Krumbach Hubert Fischer: „Ich bin noch nicht gegen Corona geimpft. Ich habe mich am 23. Januar über das Internetportal des Landkreises auf die Seite des Impfzentrums Bayern leiten lassen und die Anmeldeprozedur durchgeführt, damit ich gegebenenfalls Auskunft über das Verfahren geben kann und natürlich auch damit ich irgendwann geimpft werde. Ich stehe Impfungen generell aufgeschlossen gegenüber und bin eigentlich auch nicht sehr ängstlich. Außerdem wird uns nur eine Immunisierung der Bevölkerung durch eine Impfung aus der jetzigen Situation herausbringen. Der Impfstoff meiner Wahl wären die mRNA-Impfstoffe der Firmen Biontech/Pfizer oder Moderna. Da ich keine medizinische Vorbildung habe, resultiert diese Präferenz jedoch auf einem ,Bauchgefühl’ und dem Glauben an die neue Technik.

Landensberg Johannes Böse: „Ich bin nicht geimpft und noch nicht registriert. Das Impfen ist eine gute Sache, weil man damit etliche Krankheiten zurückgedrängt oder ausgerottet hat. Ich bevorzuge keinen Impfstoff, vertraue in die Forschung und Politik, dass hier kein Impfstoff zugelassen wird, der nicht ausreichend geprüft worden ist.“

Christian Konrad, Bürgermeister von Leipheim. Bild: Bernhard Weizenegger

Leipheim Christian Konrad: „Ich habe mich noch nicht impfen lassen, bin aber registriert. Ich halte eine Impfung zum eigenen Schutz und zum Schutz meiner Mitmenschen für notwendig. Ich bevorzuge keinen Impfstoff und vertraue auf unsere Zulassungsbehörden, die sicherlich ganz genau die Impfstoffe vor einer Zulassung prüfen.“

Münsterhausen Erwin Haider: „Ich habe mich zur Impfung registriert. Eine Impfung gegen Covid-19 trägt sowohl zum individuellen Schutz als auch zur Eindämmung der Pandemie bei. Effektive und sichere Impfungen können einen entscheidenden Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten und werden es ermöglichen, Kontaktbeschränkungen zu lockern. Zunächst muss jedoch ein Großteil der Bevölkerung eine Immunität gegen das Virus entwickelt haben. Durch die Impfung wird eine relevante Bevölkerungsimmunität ausgebildet und das Risiko schwerer Covid-19-Erkrankungen sehr stark reduziert. Da mir nicht bekannt ist, dass ein Impfstoff besser ist als der andere, sollte den Menschen vielmehr vermittelt werden, dass man allen zugelassenen Impfstoffen vertrauen kann. Wichtig ist jetzt vor allem, dass alle Menschen, die es möchten, entsprechend der Priorisierung so schnell wie möglich geimpft werden.“

Neuburg Markus Dopfer: „Ich bin noch nicht geimpft und habe mich noch nicht registrieren lassen, da es Personengruppen gibt (ältere Menschen, Pflegepersonal, Menschen mit Vorerkrankung etc.), für die eine rasche Impfung meiner Meinung nach wichtiger ist. Ich werde mich dann registrieren, wenn absehbar ist, dass Impfstoff in ausreichender Menge für alle vorhanden ist bzw. wenn Menschen mit besonders hohem Risiko geimpft wurden. Ich sehe die Impfung als Schlüssel damit wir aus dieser Pandemie wieder herauskommen. Mir ist bewusst, dass die Meinungen beim Impfstoffhersteller teilweise auseinander gehen, mir spielt es aber keine Rolle mit welchem Impfstoff ich geimpft werde, wenn es soweit ist. Das RKI schreibt dazu, dass die begonnene Impfserie mit demselben Impfstoff abgeschlossen werden muss.“

Am Mittwoch veröffentlichen wir den zweiten Teil unserer Umfrage unter allen Bürgermeistern des Landkreises Günzburg.

