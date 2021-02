16.02.2021

Impfvordrängler: Die große Übersicht für den Kreis Günzburg - Teil 2

Plus Der Breitenthaler Dekan Klaus Bucher hat sich zu den Vorgängen um den Bischof geäußert. Der bat am Aschermittwoch um Verzeihung. Und wie stehen Bürgermeister im Kreis Günzburg zum Impfen?

Von Till Hofmann

Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat in seiner Bischofspredigt vom Aschermittwoch „herzlich um Verzeihung“ gebeten. Sich impfen zu lassen, sei ein Fehler gewesen, räumt er nun ein. Und was hält der Dekan des Dekanats Günzburg davon? Und haben sich die Bürgermeister im Landkreis impfen lassen? Unser großer Überblick.

Im Gegensatz zum Bischof ist der örtliche Dekan Klaus Bucher noch nicht geimpft. „Da ich selber mit einer chronischen Krankheit zu tun habe, gehöre ich zwar zur ,Risikogruppe’ und natürlich komme ich ständig mit Gefährdeten in Kontakt. Darum versuche ich, vernünftig und verantwortungsbewusst die Hygieneregeln zu beachten und bin darüber hinaus dankbar für ein gesundes Gottvertrauen“, sagt er.

Eine Impfung gemäß der vorgegebenen Reihenfolge halte er „grundsätzlich schon aus dem Gebot der Nächstenliebe für sinnvoll; allerdings muss sie ohne Nachteile freiwillig bleiben. Mein eigener Vater, fast 84 Jahre alt mit Vorerkrankungen, ist bereits geimpft. Ihm geht es gut. Da ich kein Mediziner bin, muss ich auf die Kompetenz und das ethische Verantwortungsbewusstsein der Entwickler von Impfstoffen vertrauen und ich bin dankbar für das Urteil von Fachleuten wie Weihbischof Anton Losinger, der ja Mitglied im bayerischen Ethikrat ist“, so Bucher.

Dekan Klaus Bucher: "Neid vergiftet das Klima"

Die emotionale Diskussion mit dem „entsprechenden medialen Pranger“ auch um bereits geimpfte Politiker oder Bischöfe in den vergangenen Tagen „macht mir aber auch neu klar, warum Neid eine der sieben Hauptsünden ist: Er vergiftet das Klima!“, sagt Dekan Klaus Bucher abschließend.

Klaus Bucher ist Dekan des Dekanats Günzburg. Bild: Michael Lecheler

Und so stehen die übrigen Bürgermeister des Landkreises Günzburg zu einer Impfung (den ersten Teil haben wir bereits hier veröffentlicht).

Offingen Thomas Wörz: „Leider bin ich noch nicht geimpft. Aufgrund der Tatsache, dass ich an Typ 1 Diabetes leide und somit zu einer Risikogruppe gehöre, habe ich mich jedoch registriert und hoffe auf eine baldige Impfung. Ich freue mich, dass es in so kurzer Zeit gelungen ist einen Impfstoff zu entwickeln, vertraue den Fachleuten und hoffe, dass es bald ausreichend Impfstoff gibt. Ich werde mit dem zufrieden sein, was ich bekomme und bevorzuge keinen speziellen Impfstoff.“

Röfingen Hans Brendle: „Ich wurde noch nicht geimpft. Ich habe mich beim ,Bayerischen Impfzentrum (Impfregistrierung)’ per E-Mail angemeldet. Ich befürworte die Impfung und hoffe, dass der Impfstoff für alle Menschen weltweit zur Verfügung gestellt wird. Außerdem befürworte ich, dass zuerst Risikopersonen und ältere Menschen geimpft werden. Interessiert verfolge ich in den Medien die Informationen zu den entwickelten Impfstoffen. Ich vertraue darauf, dass alle in der EU zugelassenen Impfstoffe unbedenklich sind.“

Rettenbach Sandra Dietrich-Kast: „Ich wurde noch nicht geimpft. Und ja, ich habe mich bereits registrieren lassen und warte bis ich an der Reihe bin. Da der Impfstoff sehr schnell entwickelt wurde, war ich zunächst sehr skeptisch. Nachdem ich sehr viel über das Thema gelesen habe, bin ich nun jedoch von der Impfung überzeugt. Nur so können wir Leben retten, schwere Erkrankungen verhindern und zur Normalität zurückkehren. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich aufgrund der Wirksamkeit von 95 Prozent für den Impfstoff von Biontech/Pfizer entscheiden.“

Sandra Dietrich-Kast ist Bürgermeisterin von Rettenbach. Bild: Bernhard Weizenegger

Thannhausen Alois Held: „Ich bin weder geimpft noch dafür registriert. Die Impfung betrachte ich äußerst positiv! Die zur Zulassung erforderlichen Studien und einzelne Meldungen von möglichen Impfschäden deuten auch aufgrund der besonderen bisher geimpften Zielgruppe darauf hin, dass die Impfstoffe allgemein sehr verträglich sind. Die Auswirkungen der verordneten Kontaktbeschränkungen belasten zunehmend unsere Gesellschaft in unzähligen Bereichen, sodass jede Bürgerin und jeder Bürger aufgerufen ist, seinen Beitrag zu leisten und sich impfen zu lassen, wenn möglich. Es gibt leider schon mehr Experten, als diese Republik Einwohner hat. Daher sollte man die zuständigen Behörden ihre Arbeit machen lassen und dieses komplexe Impfprojekt nicht zerreden, indem einzelne Vorfälle überbewertet werden – es geht ums große Ganze. Ich bevorzuge keinen Impfstoff.“

Bürgermeister Kusch: Corona-Impfung so wichtig wie Grippeschutzimpfung"

Ursberg Peter Walburger: „Ich habe mich weder impfen noch registrieren lassen. Grundsätzlich sehe ich eine Impfung positiv. Ich versuche jedoch immer noch, mich in weitere Informationen einzulesen. Ob ich einen Impfstoff bevorzugen würde – dazu kann ich derzeit keine Antwort geben.“

Waldstetten Michael Kusch: „Nein ich habe mich noch nicht impfen lassen. Ich bin ja noch lange nicht dran. Registriert habe ich mich allerdings. Die Corona-Impfung sehe ich genauso wichtig an wie die Grippeschutzimpfung. Für Risikogruppen ist sie sinnvoll. Wer sich zu dieser zählt, sollte dies auch selbst entscheiden. Am liebsten ist mir ein Impfstoff, der wie die Tetanusimpfung viele Jahre schützt und ausreichend erprobt wurde.“

Waltenhausen Alois Rampp: „Ich bin registriert, habe aber noch keinen Termin erhalten. Ich werde in Kürze 64 Jahre alt und nehme an, dass es noch ein wenig dauern wird. Die Impfung halte ich für sinnvoll. Nach meinem Empfinden sollte es schneller gehen, damit wir zu Herdenimmunität kommen, um dann hoffentlich alle Lockdown-Maßnahmen hinter uns zu lassen. Ich bin kein Impfstoff-Spezialist, würde aber den Impfstoff von Biontech befürworten. Für das Vakzin von Astrazeneca liegt ja die Altersgrenze zum Verimpfen bei 65 Jahren. Da geht es um die Wirksamkeit. Dieses Alter habe ich fast erreicht. Außerdem ist Biontech halt made in Germany.“

Gilbert Edelmann ist Bürgermeister von Wiesenbach. Bild: Siggi Müller

Wiesenbach Gilbert Edelmann: „Nein, ich bin bisher noch nicht geimpft worden und habe mich bisher auch noch nicht registriert. Meine Frau hat sich registriert, aber ich denke durch die Impfstoffknappheit und die Impfgeschwindigkeit habe ich noch ein paar Wochen, bevor ich mich registrieren muss. Als Bürgermeister gratuliere ich vielen Bürgern zu hohen runden Geburtstagen und da bekomme ich immer noch oft zu hören, dass diese noch nicht geimpft sind. Ich finde die Intensität, mit der das Thema Impfen diskutiert wird, passt nicht zur gegenwärtigen Impfstoffverfügbarkeit. Wir müssen alle noch etwas Geduld aufbringen und da hilft es auch nicht, wenn wir Vertragsdetails zwischen der EU und Astrazeneca kennen. Das Stichwort für mich in der jetzigen Situation heißt „Beschaffungs- und Impfmanagement“, und da muss Deutschland noch Boden gut machen. Grundsätzlich bin ich bereit, mich impfen zu lassen. Die Irrungen und Wirrungen, die täglich durch die Presse gehen, machen es einem Menschen, der sich bisher gegen alles geimpft hat und kein Impfgegner ist, aber auch nicht besonders einfach. Die Diskussion um den Impfstoff von Astrazeneca setzt dem Ganzen die Krone auf in puncto Beschaffungsmanagement und Wirksamkeit. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich für einen Impfstoff von Biontech entscheiden.

Winterbach Reinhard Schieferle: „Ich bin noch nicht gegen das Coronavirus geimpft, registriert habe ich mich Anfang Februar. Die Impfung gegen das Coronavirus sehe ich positiv und ich werde mich auch impfen lassen, sobald ich an der Reihe bin. Da es ja noch einige Zeit dauern wird, bis ich einen Impftermin erhalte und bis dahin nicht absehbar ist, welche Impfstoffe zu diesem Zeitpunkt vorrätig sind, habe ich mich mit dieser Fragestellung noch nicht näher beschäftigt.“

Ziemetshausen Ralf Wetzel: „Ich bin natürlich noch nicht geimpft, da ich nach dem aktuellen Stufenplan der Stiko (Ständige Impfkommission) in Stufe 5 bin (weitere Berufsgruppen). Ich habe mich online im Bayerischen Impfzentrum registriert, nachdem die mediale Aufforderung erging, dass sich alle Interessenten nunmehr registrieren sollen und ich selbst sehen wollte, wie die Nutzung ist. Die Impfung betrachte ich als positiv, ich vertraue der Stiko des RKI (Robert Koch-Institut) sowie dem PEI (Paul-Ehrlich-Institut) und sehe die Immunisierung als Weg aus der Pandemie und den damit verbundenen Restriktionen. Ich gehe davon aus, dass zu dem Zeitpunkt, an dem ich geimpft werden kann, eine Wahlfreiheit gegeben ist. Bis dahin werden Stiko und PEI sowie die weltweiten Medien ausreichend Informationen liefern, ob ein mRNA-, ein Peptid-, ein Vektor- oder ein Totimpfstoff jeweils individuell besser geeignet ist. Gleiches gilt dann für das konkrete Vakzin.“

Breitenthal Gabriele Wohlhöfler: „Nein, ich bin noch nicht geimpft und auch noch nicht registriert. Ich lasse mich auf jeden Fall impfen, wenn ich an der Reihe bin. Ich bevorzuge keinen Impfstoff.“

