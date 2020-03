05:00 Uhr

In Burgau entstehen mehr Plätze für die Kinderbetreuung

In Burgau wird die Kinderbetreuung ausgebaut.

In Burgau wird dafür gebaut und in Unterknöringen eine Notgruppe eingerichtet. Was das kostet.

Insgesamt 326 Plätze für Kinder ab drei Jahren und 72 für Kinder bis drei Jahre gibt es derzeit in Burgau. Dabei soll es nicht bleiben. Das Raumangebot in der Kita „Mindelzwerge“ wird vergrößert, indem das Dachgeschoss ausgebaut wird. Die Arbeiten laufen, geschätzt werden die Kosten auf eine Million Euro. In der Kita „Purzelbaum“ kommen gleich 50 Plätze für Kinder älter als drei und 15 für Buben und Mädchen unter drei Jahren dazu, die Baukosten werden mit gut 3,7 Millionen Euro angegeben.

Befristet bekommt diese Kita in Unterknöringen zudem eine Außengruppe für 25 Kindergartenkinder, was der Stadtrat nun genehmigt hat. Stadtbaumeister Werner Mihatsch rechnet mit 20000 bis 30000 Euro für den Umbau und die Einrichtung des Erdgeschosses im Gebäude am Kirchplatz. Momentan stehen 18 Kinder auf der Warteliste.

Die Kita Heilig Kreuz wird neu gebaut

Ebenso sind Aufträge für die Erweiterung des Kindergartens in Unterknöringen im Wert von etwas mehr als einer Million Euro vergeben worden. Die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten musste aufgehoben werden, da nur eine Firma ein Angebot abgegeben hat und ein Teil der Ausschreibung nicht erfüllt wurde. Die Stadt darf nach Rücksprache mit der Aufsicht freihändig vergeben, das soll der Bauausschuss Ende März tun. Zudem erhält die Katholische Kindertagesstätte Heilig Kreuz einen Ersatzneubau am bisherigen Standort, so kann das Betreuungsangebot um 50 Plätze für Kinder über drei und um 15 für Kinder unter drei Jahren erweitert werden. Es kostet gut 4,5 Millionen.

Vergeben hat der Stadtrat zudem Aufträge für die Brandschutzsanierung der Mittelschule. Hier liegt der Wert dieser Arbeiten bei knapp 974000 Euro. Da für die Elektroarbeiten kein einziges Angebot eingegangen sei, wurde auch hier eine freihändige Vergabe ermöglicht, die der Rat umgehend vorgenommen hat. Darüber hinaus gab er seine Zustimmung, dass die Grundschulen, das Rathaus und das Kulturamt an einem Förderprogramm teilnehmen sollen, um Glasfaseranschlüsse zu bekommen. (cki)

