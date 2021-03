13:00 Uhr

In Burgau gibt es bei Bedarf eine nächtliche Durchgangssperre

Durch ein massives Stahltor mit Türe an der Norbert-Schuster-Straße 10 und eine Stahltüre an der Tellerstraße 7a kann in Burgau die schmale Gasse seit Freitag betreten werden.

Plus In Burgau ist die Gasse zwischen der Norbert-Schuster-Straße 10 und der Tellerstraße mit Türen abgezäunt, die tagsüber offen sind. Es gibt gute Gründe für diesen Schritt.

Von Bernhard Weizenegger

Seit Freitag steht das Telefon bei Bürgermeister Martin Brenner nicht mehr still. Grund dafür ist der neueste Aufreger in Burgau: Die schmale Gasse zwischen der Norbert-Schuster-Straße 10 und der Tellerstraße 7a ist mit Türen verschlossen. Doch das stimmt so nicht.

Ahmet Baygül wohnt mit seiner Familie seit 1989 im historischen Kern der Markgrafenstadt in der Norbert-Schuster-Straße 10. Das Haus gehört dem Vater des ehemaligen Stadtrats und Unternehmers. „Der Weg ist Privatgrund und ein Durchgang wurde bis jetzt immer geduldet. Aber nach vielen Sachbeschädigungen reicht es jetzt einfach“, sagt er. Die Familie hat sich nach jahrelangen Querelen mit der Stadtverwaltung und reiflicher Überlegung dazu entschlossen, ihren privaten Grund auch als solchen sichtbar zu machen.

Die Türen sind offen

So wurde an der Norbert-Schuster-Straße ein stabiles, verzinktes Stahltor mit Türe im Boden verankert. Am anderen Ende, an der Tellerstraße 71, ebenfalls eine Stahltüre. „Der Weg kann weiterhin begangen werden, die Türen sind offen“, sagt Baygül, der bislang vorwiegend empörte und feindselige Reaktionen auf die Sicherungsmaßnahmen erhalten hat. „Die Türen mussten nur so lange geschlossen bleiben, bis der Zement ausgetrocknet war, damit sich nichts verzieht“, erklärt der Burgauer.

Auch an der Tellerstraße 7a gibt es eine Stahltüre. Bild: Bernhard Weizenegger

Nun ist der einzig barrierefreie Durchgang – wenige Meter weiter oben gibt es einen weiteren, stufenreichen Durchgang – klar als Privatgrund zu erkennen. „Wer jetzt durchgeht, macht dies auf eigene Gefahr, jetzt sind wir als Eigentümer nicht mehr haftbar“, sagt Baygül. Dahingehend hatte die Familie vor einigen Jahren schlechte Erfahrungen gemacht. Auf dem Weg stürzte und verletzte sich im Winter ein Bürger, der die Baygüls daraufhin verklagte. Sie mussten 500 Euro Strafe zahlen, weil der Weg zwar geräumt, aber nur Salz gestreut war. Die Stadtverwaltung lehnte es nachfolgend jedoch ab, den Durchgang im Winter zu räumen, weil es sich ja um Privatgrund handelt. Hinzu kam für die Familie der viele Ärger, den rücksichtslose Mitbürger in den vergangenen Jahren verursacht hätten. „Drei Mal wurden die Seitenspiegel am Auto meines Vaters abgerissen und der Lack verkratzt. Nach jedem Wochenende mussten wir Unmengen an Flaschen und Müll wegräumen, den Partygänger achtlos hinterlassen hatten. Dazu die vielen Hundehaufen und die Beleidigungen uneinsichtiger Hundebesitzer. Das war zu viel des Guten“, sagt Ahmet Baygül.

Bürgermeister Brenner hat Verständnis

Bürgermeister Martin Brenner bestätigt die Vorfälle und kann den Ärger der Eigentümer und der übrigen Bürger verstehen. „Die Burgauer regen sich auf, dass ihr Weg, auf dem sie aus Gewohnheit schon immer laufen, jetzt möglicherweise geschlossen sein könnte“, sagt Brenner. Er habe bei den Bürgern aber auch um Verständnis für die Probleme des Eigentümers gebeten. Seit September vergangenen Jahres habe die Verwaltung in dieser Angelegenheit Kontakt mit den Baygüls. Die Stadt scheiterte jedoch mit dem Versuch, den Weg abzukaufen. „Ich hoffe, dass wir in gutem beiderseitigen Einvernehmen eine Lösung finden und den Weg offen halten können“, sagt Brenner.

Das soll nach dem Willen der Familie Baygül auch so bleiben, wenn es keine weiteren Sachbeschädigungen oder sonstigen Ärger gibt. Immerhin werden dank der Einfriedung künftige Schäden auch von der Versicherung ersetzt – bisher sind sie auf den Kosten sitzen geblieben. „Wir leben gerne in Burgau. Aber wir wollen keinen Ärger und keinen Streit“, sagt Ahmet Baygül.

