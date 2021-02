13:51 Uhr

In Burgau melden sich falsche Polizisten am Telefon

Am Telefon meldeten sich angebliche Polizisten.

Mehrere Bürger zeigen Betrugsversuche gegenüber der Polizei an. Welche Masche die Täter bevorzugen.

Gleich mehrere Bürger haben am Dienstag, 23. Februar 2021, gegenüber der Polizei in Burgau Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte angezeigt.

Die Täter meldeten sich jeweils telefonisch und teilten mit, dass in der Nähe des Wohnortes der Angerufenen ein Einbrecher festgenommen wurde, der einen Zettel mit der Adresse der Angerufenen besessen habe. Anschließend wurde meist nach Sparbüchern oder einem Schließfach gefragt.

Die angerufenen Bürger durchschauten in sämtlichen Fällen die Betrugsmasche, beendeten das Gespräch und zeigten den Vorfall bei der Polizei in Burgau an. (zg)

