25.01.2020

„In Burgau sind inzwischen unsere Wurzeln“

Seit 50 Jahren leben Milan Filipovski und Stojanka Filipovska hier – und feiern jetzt auch Goldene Hochzeit

Bei Milan Filipovski endet der Nachname mit einem „i“, bei seiner Frau Stojanka mit einem „a“, also Filipovska. Die Namensendungen seien in Mazedonien üblich, erklären sie. Für das Ehepaar aus Burgau bedeutet das Jahr 2020 gleich zwei Jubiläen: Seit 50 Jahren lebt es in der Markgrafenstadt und heute wird Goldene Hochzeit gefeiert.

Die Jubilare stammen aus dem Ort Sveti Nikole, einer Stadt, ein bisschen größer als Burgau, in Nordmazedonien. Ihre Eltern waren befreundet, damit kannten sich die beiden schon lange, bevor sie heirateten. Nur: Milan Filipovski fühlte sich zunächst eher zu einem anderen Mädchen hingezogen. Das habe aber nicht ganz geklappt, verrät seine Frau Stojanka und lacht. „Das hat so sein müssen und wir haben geheiratet.“ Mehr als 200 Personen seien es bei der Hochzeit gewesen. Verwandte, Nachbarn und Bekannte, alle hätten zusammengeholfen und gekocht, die Musikkapelle habe gespielt und man habe getanzt. Milan Filipovski stand 1969 vor der Wahl, entweder für eine Arbeitsstelle nach Deutschland, nach Frankreich oder in die Schweiz vermittelt zu werden: „Ich habe mich für Deutschland entschieden und kam direkt nach Burgau. Da bleibe ich und gehe keinen Schritt weiter“, habe er sich gesagt. Bei der Firma Gärtner fand er sofort eine Arbeitsstelle, bis zu seinem Ruhestand 2010 arbeitete er 14 Jahre lang bei der Firma BSB. Seine Frau kam 1970 nach. An einem Sonntag sei sie angekommen, gleich am Montag habe sie im Burgauer Krankenhaus beginnen können zu arbeiten. Dort sei sie 20 Jahre lang beschäftigt gewesen, danach noch einmal weitere 22 Jahre im Burgauer Kreisaltenheim.

Ein bis zweimal im Jahr fuhr das Ehepaar regelmäßig in seine alte Heimat, anfangs noch mit dem Zug. Das sei immer schön gewesen, auch wenn die Fahrt 24 Stunden gedauert habe. Später waren sie dann mit dem Auto unterwegs und verbanden die Reise oft mit einem Urlaub in Griechenland, gerade einmal etwas mehr als 200 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. „Ohne Garten geht nichts“, sagt Milan Filipovski. Einen solchen hat das Ehepaar seit 1975 und ist damit ältester Pächter beim Kleingartenverein Oberknöringen. „Ein kleines Paradies“ fügt seine Frau Stojanka hinzu und erzählt von dem Gemüse, dem Salat, den Tomaten und den Paprika.

Filipovski und Filipovska haben zwei Töchter und einen Sohn, der wieder in Mazedonien lebt, zwölf Enkel und einen Urenkel. Ihre Goldene Hochzeit feiern sie im Kreis ihrer Familie. „50 Jahre verheiratet und 50 Jahre in Burgau – wir haben in unserem Leben hier mehr Zeit verbracht als in unserer Heimat. Wir sind Burgauer. Hier sind inzwischen unsere Wurzeln. (wpet)

