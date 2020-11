In Günzburg, einigen Stadtteilen und weiteren Orten war der Strom weg

04.11.2020

In Günzburg und einigen Stadtteilen ist am Dienstag der Strom ausgefallen.

Wer sich in Günzburg, manchem Stadtteil und anderen Orten am Dienstagabend etwa noch über die US-Wahl im TV informieren wollte, hatte Pech: Der Strom war weg. Das ist der Grund.

Im Raum Günzburg hat es am Dienstagabend ab etwa 22.15 Uhr Störungen auf mehreren Kabeln des 20kV-Mittelspannungsnetzes gegeben. In der Folge kam es zu Stromausfällen, die Haushalte im westlichen Stadtgebiet von Günzburg, Wasserburg, Leinheim, Nornheim, Rettenbach, Offingen und Deffingen betrafen. Später waren auch Haushalte in Reisensburg tangiert. Bei den Störungen handelt es sich vermutlich um Folgefehler, teilen die LEW auf Anfrage mit. Sie können auftreten, wenn es an einer Stelle im örtlichen Stromnetz einen technischen Defekt gibt, der dann auf angrenzenden Leitungen zu höheren Belastungen führt. Diese können dann zu Ausfällen führen.

Auslöser für die Ausfälle war möglicherweise ein Mittelspannungskabel im Bereich des Wasserburger Wegs in Günzburg, das am Dienstagnachmittag durch Tiefbauarbeiten eines externen Unternehmens beschädigt worden war. Das Kabel sorgte unmittelbar nicht für einen Ausfall – „allerdings steigt bei so einer Beschädigung die Stromlast in angrenzenden Kabeln vorübergehend an“, erklärt LEW-Sprecher Ingo Butters. Dies könnte dann zu den Defekten an Mittelspannungskabeln in Leinheim sowie im westlichen Günzburg geführt haben. Diese Störungen zogen wiederum Folgefehler an zwei Stellen im Leitungsnetz von Denzingen nach sich.

Die meisten Haushalte waren bis 0.30 Uhr wieder mit Strom versorgt

Unmittelbar nach Auftreten der Störungen begannen die diensthabenden Ingenieure der Netzleitstelle mit mehreren Mitarbeitern der Betriebsstelle Burgau, durch Umschaltungen auf andere Leitungen die Stromversorgung nach und nach wieder herzustellen. Der Großteil der Haushalte sei bis spätestens 0.30 Uhr wieder mit Strom versorgt gewesen. Von einem längeren Ausfall waren Haushalte in Leinheim sowie einige Straßenzüge in Reisensburg betroffen. Hier musste zur Wiederherstellung der Stromversorgung eine Hebebühne geholt werden.

Die Reparatur der Kabel seien Mittwochfrüh angelaufen und sollen voraussichtlich bis diesen Donnerstag dauern. Die Leitungen seien bisher schadensfrei und nicht auffällig gewesen. Gut ein Dutzend eigene Mitarbeiter sowie von Partnerfirmen seien im Einsatz. Ein Kabelmesswagen helfe, beschädigte Stellen zu orten. Die Stromversorgung sei auch während der Reparatur über andere Leitungen sichergestellt. „Ein Stromausfall ist immer ärgerlich. Wir tun alles, um eine reibungslose und sichere Stromversorgung zu gewährleisten“, so Butters. „Ganz verhindern können auch wir Störungen leider nicht.“ Es werde aber viel investiert. (cki, kai)

