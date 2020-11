vor 50 Min.

In Günzburg fällt am Abend der Strom aus

In Günzburg gingen am Donnerstag die Lichter aus.

Stromausfall in Günzburg: Am Abend saßen viele Bürger im Dunkeln. Die Ursache ist noch unklar.

Am Donnerstagabend gingen um 19.53 Uhr im östlichen Teil Günzburgs sowie in den Stadtteilen Denzingen und Reisensburg die Lichter aus. Über die Ursache konnten die Lech-Elektrizitätswerke am Abend nichts sagen - auch nicht, wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren. Nach einer halben Stunde floss in der Stadt der Strom wieder. Das galt aber nicht für Reisensburg. (ioa)

Themen folgen