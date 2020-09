15:00 Uhr

In Günzburger Gymnasium wird ein Spuckschutz getestet

Plus Das Günzburger Maria-Ward-Gymnasium und die Firma Oechsle aus Leipheim arbeiten zusammen, um einen Spuckschutz als alternative Corona-Maßnahme zu testen.

Von Walter Kaiser

Corona und Schule – das ist ein besonders schwieriges Kapitel. Zum Schutz von Lehrkräften und Schülern gilt in Bayern auch im Unterricht eine zunächst zweiwöchige Maskenpflicht. Zusätzliche Lösungen bietet die Leipheimer Firma Oechsle. Sie hat durchsichtige, leicht zu montierende Trennwände aus Plastik entwickelt, die speziell für den Schulunterricht gedacht sind. Getestet werden die Trennwände, landläufig auch Spuckschutz genannt, in den kommenden Tagen im Maria-Ward-Gymnasium in Günzburg.

Die Firma Oechsle verkauft unter anderem Trennwände für den Handel, für Büro- oder Konferenzräume. Bei Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Erschwernissen an den Schulen sei man in Leipheim daran gegangen, spezielle Lösungen für den Unterricht zu entwickeln, erklärten Marketing-Leiterin Michaela Grimm und Techniker Andi Brück bei einer Pressepräsentation am Günzburger Gymnasium.

Trennwände bieten vor allem Vorteile für Asthma-erkrankte Kinder

Sollte die Maskenpflicht im Unterricht fallen, könnten die bruchsicheren und leicht zu reinigenden Trennwände weiterhin Schutz im Klassenzimmer bieten. Daneben hätten sie den Vorteil, dass sich Lehrer und Schüler ins Gesicht schauen und damit die Mimik des Gegenüber erkennen können.

Christian Hörtrich, Direktor der katholischen Schule, kann sich einen weiteren positiven Aspekt vorstellen. Denn am Maria-Ward-Gymnasium gibt es – wenn auch wenige - Schülerinnen und Schüler, die etwa wegen einer Asthma-Erkrankung keine Maske tragen können. Ihnen und den Klassenkameraden böten die Trennwände nötigen Schutz.

Nach Angaben von Michaela Grimm ist eine Berliner Grundschule bereits mit den in verschiedenen Größen und Sonderformaten lieferbaren durchsichtigen Trennwänden ausgestattet worden. Auch dort sind die Beteiligten noch in der Testphase, ähnlich wie nun am Maria-Ward-Gymnasium. Zum Dank bleiben die am Montag gelieferten Trennwände im Besitz der Günzburger Schule.

"Die schönen Dinge der Schule werden nicht möglich sein"

Die Hoffnung der Firma Oechsle ist natürlich, dass weitere Schulen im Bundesgebiet folgen werden. „Wir können sofort liefern“, erklärte Andi Brück. Sollten die nach Angaben der Marketing-Leiterin preisgünstigen Trennwände von den Schulträgern beschafft werden, will die Firma pro Spuckschutz-Lösung einen Euro an soziale Einrichtungen spenden.

Für das Maria-Ward-Gymnasium ist als Träger das Schulwerk der Diözese Augsburg zuständig. Für die Lehrkräfte hat es bereits besondere Schutzmasken angeschafft. Nach Angaben von Hörtrich sind sie angenehmer zu tragen, auch sind sie durchsichtig, wodurch Gesicht und Mimik erkennbar sind. Ob darüber hinaus auch Geld für Trennwände in die Hand genommen wird, muss sich zeigen.

Mit Beginn des neuen Schuljahres ist wegen Corona vieles in der Schwebe. Für Christian Hörtrich ist – Trennwände hin oder her – eines schon klar: „Die wirklich schönen Dinge der Schule werden weitgehend nicht möglich sein.“

