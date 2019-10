10.10.2019

In Ichenhausen folgt eine Umleitung auf die nächste

Wegen einer Baustelle im Ichenhauser Süden müssen Lastwagen in Kürze umgeleitet werden. Damit sie an der Kreuzung am Kasteck (im Foto) durchkommen, haben Fahrer, die aus oder in Richtung Neue Bahnhofstraße fahren, Vorfahrt.

Was in der kommenden Zeit alles gebaut und gesperrt wird

Eine Baustelle folgt auf die andere: Erst war die Strecke durch Hochwang wegen Bauarbeiten gesperrt, jetzt ist die Verbindung zwischen Deubach und Wettenhausen dicht, in Kürze trifft es die Kernstadt Ichenhausen. Wie Bürgermeister Robert Strobel in der jüngsten Stadtratssitzung mitteilte, steht nach Rücksprache mit dem Staatlichen Bauamt Krumbach nun fest, dass der Bau einer Querungshilfe am südlichen Ortsausgang und einer Linksabbiegespur zur Straße Am Birketle noch heuer angepackt wird. Damit verbunden seien diverse Umleitungen und „eine Herausforderung für die Kernstadt“.

Strobel zeigte sich hochzufrieden nach den Gesprächen mit dem Staatlichen Bauamt und zählte eine längere Liste an Projekten auf, die in der kommenden Zeit abgearbeitet werden sollen. Bis Ende dieser Woche werden wohl die Arbeiten an der Querungshilfe in Hochwang abgeschlossen. Anfang November folgt die nächste Großbaustelle, dann ist Startschuss für die Querungshilfe im Süden von Ichenhausen. Zur Folge hat dies laut Strobel eine halbseitige Sperrung mit Ampelschaltung. Es werde jedoch – wie schon an der Baustelle in Hochwang – Tage mit Vollsperrung geben. Der Lastwagenverkehr wird während der Bauphase komplett umgeleitet über die Günztal- und die Neue Bahnhofstraße.

Um den Brummis komplizierte Lenkmanöver am Kasteck zu ersparen, wird die Vorfahrtsregelung in dieser Zeit geändert. Wer aus Günzburg in Richtung Krumbach fährt oder umgekehrt, muss warten. Vorfahrt haben die Fahrzeuge, die in die Bahnhofstraße abbiegen oder aus dieser herausfahren. Dazu werden laut Strobel natürlich entsprechende Schilder aufgestellt. Da es seit Längerem diverse Verwerfungen am Kasteck gibt, sollen diese im Frühjahr 2020 ausgebessert werden.

Es klingt noch nach Zukunft, doch die Planungen für den Vollausbau der Bahnhofstraße haben auf dem Papier bereits begonnen. „Ich bin froh, dass die Behörden uns ein klares Signal gegeben haben“, sagte Strobel in der Sitzung.

Im kommenden Jahr soll ausgeschrieben werden, im Frühjahr 2021 ist der Baubeginn angepeilt. Der Deckenneubau an der B16 in der Innenstadt dauert wohl bis 2022, „das wurde uns so versprochen“, so Strobel. Seine Hoffnungen ruhen auf Wilhelm Weirather, der seit Frühjahr wieder das Staatliche Bauamt leitet. (hva)

