In Ichenhausen gab es eine Museumsnacht für alle Kunstliebhaber

Bei der Museumsacht in Ichenhausen gab es Musik, Lesungen und Kunstwerke.

Von Gertrud Adlassnig

Mit einer außergewöhnlichen Finissage endete die Ausstellung im Ichenhauser Schulmuseum, die seit Herbst vergangenen Jahres in mehreren Etappen präsentiert worden war. Unter der Federführung von Helga Kern-Bechter und ihrem Team war das Thema Wald unter den verschiedensten Aspekten bearbeitet worden (. Ein tiefer Blick in den Wald ) Zur Kunstausstellung mit Gemälden, Collagen, Grafiken und Skulpturen kam eine Fotoausstellung mit verschiedenen Infostationen über das Leben im Wald. Abgerundet wurde das Thema schließlich mit einer Wanderausstellung der bayerischen Staatsforsten mit Infofilmen und -tafeln, aber auch mit prähistorischen Fundstücken aus den Wäldern der Region.

Tiefgründige Lesungen

So vielfältig wie die Ausstellung war nun auch die Schlussveranstaltung: Eine Museumsnacht, die ein buntes Programm auf allen drei Ebenen des Museums bot. Im Saal eröffnete die Harfenistin Anni Weinig mit Werken von Händel und Bochsa den in drei Bereiche unterteilten Abend und fesselte die zunächst spärlichen Besucher mit ihrem sensiblen Spiel. Die Neue Bühne faszinierte und erheiterte mit ihrer launig tiefgründigen Lesung von Waldgedichten.

Der Tenor Raphael Kestler, begleitet am neuen, museumseigenen Klavier von Larissa Leyde, hatte sich ebenfalls der deutschen Dichtung beschrieben. Die von ihm mit kraftvoll sensibler Stimme interpretierten Gedichte, vertont von Brahms, Schuhmann und Schubert, rührten das inzwischen deutlich größer gewordene Publikum und gaben dem Abend eine neue, innige Wendung.

Künstler liefen Einblicke in ihre Werke

Nach der Pause am Waldbuffet im Erdgeschoss, die von vielen Besuchern auch für eine letzte Betrachtung der Forstausstellung genutzt wurde, gaben die ausstellenden Künstler einen Einblick in ihre Werke. Elena Schoch ließ sich in der Interpretation ihres grafischen Werkes mit Collagen von ihrem Sohn Eugen vertreten. Konrad Geyer beließ es nicht bei der Erläuterung seiner Bilder, die er auf der Schwelle zwischen Grafik und Malerei sieht, sondern gab am Ende der Veranstaltung auch noch eine Kostprobe seines Arbeitens und führte die Technik der Frottage mit Pastellkreiden vor.

Der Bildhauer Richard Allgaier erzählte von der delikaten Aufgabe, eine Jahrtausend alte Mooreiche zu bearbeiten. Seine Arbeit, erklärte er, konzentriere sich derzeit auf Schiffe, denn er habe immer wieder in Afrika Menschen getroffen, die hoffen mit einem Schiff nach Europa zu kommen. „Das Thema wird mich sicher noch lange beschäftigen.“

Informative und freche Texte

Nach einer weiteren Pause wurde das Event im Untergeschoss fortgesetzt, wo die neue Bühne mit ebenso informativen wie frechen Texten unterschiedliche Positionen in der Interpretation von Wald aufeinanderprallen ließ. Der von Franz Ritter verfasste Text gipfelte in der von Karl Jordan als Mediziner vorgetragenen funktionalisierten Sicht auf den Wald, in der der moderne Wald-Verwender als Jogger daherkommt. Wer den Wald anders erleben wollte, konnte angeregt von Johanna Haug diesen „aufräumen“: Ein Korb voller Fichtenzapfen stand zur Verfügung, die sich zum Gestalten anboten.

Nach einer mit Blues und Swing begleiteten Pause im Erdgeschoss ging es erneut nach oben, wo mit einer weiteren Lesung dem Wald in seiner Göttlichkeit Referenz erwiesen wurde. Diese setzte die Tänzerin Ursula Ritter bei magischer Beleuchtung mit modernem Ausdruckstanz in Szene und schaffte einen beeindruckenden Schussakkord einer vielfältigen, anregenden Veranstaltung, die mit lässiger Musik, Gesprächen und Geyers Kunstaktion zu später Stunde in ein Openend überging.