In Ichenhausen gilt bald fast überall Tempo 30

Plus Der Stadtrat ist sich schnell einig über das neue Konzept. Was die Schilder kosten werden und wie der Zeitplan aussieht.

Was Leipheim im vergangenen Jahr vorgemacht hat, gilt bald auch in Ichenhausen: Bis auf ein paar Ausnahmen werden die gesamte Stadt und die Ortsteile zur Tempo-30-Zone erklärt. Mit nur einer Gegenstimme hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass die Autofahrer künftig vom Gas runter müssen. Bürgermeister Robert Strobel bat jedoch um Verständnis, dass das Konzept nicht sofort umgesetzt werden kann. „Wir werden Stadtteil für Stadtteil abarbeiten, bis zum Sommer sind wir vielleicht durch.“

Wie Strobel zu Beginn der Sitzung hervorhob, war der Wunsch nach Geschwindigkeitsbegrenzungen von den Bürgern selbst gekommen. Sowohl in den Bürgerversammlungen im Stadtteil Hochwang und Ichenhausen seien einige auf das Thema zu sprechen gekommen als auch auf der Jahreshauptversammlung der Gemeinnützigen Baugenossenschaft hätten Bewohner der Aberthamer Straße eine Temporeduzierung angeregt. Daraufhin habe ihn die Verkehrsreferentin des Stadtrats, Barbare Kempfle, gebeten, ein Konzept zu erstellen. Und im November hatten die Stadträte Georg Abt und Gabriele Walter ein generelles Tempolimit in Wohngebieten beantragt.

Es gibt schon unterschiedliche Varianten zur Verkehrsberuhigung

In vielen Bereichen der Stadt gilt bereits Tempo 30, allerdings gibt es unterschiedliche Varianten, wie Strobel mittels farblich abgehobener Visualisierungen demonstrierte. Neben Zone 30 herrschen Geschwindigkeitsbeschränkungen, andernorts hängen Schilder „Freiwillig 30 der Kinder wegen“ und in der Kernstadt sind verkehrsberuhigte Bereiche ausgewiesen – in der Vorderen und Hinteren Ostergasse, der Ludwigstraße, Von-Stain-Straße und Von-Roth-Straße.

Am Beginn der Von-Stain-Straße in Ichenhausen weisen Schilder die verkehrsberuhigte Zone aus. Dort gilt das Gebot der Schrittgeschwindigkeit. Bild: Bernhard Weizenegger

In Strobels Augen würde eine generelle Tempo-30-Zone durchaus Sinn machen, da dann einheitliche Regeln geschaffen würden. „Wir hätten kein Stückwerk mehr und würden alle gleich behandeln.“ Es dürften nicht nur Anwohner neuer Wohngebiete den Anspruch auf Tempo 30 haben.

Es soll weiter Ausnahmen geben

Einige Ausnahmen blieben allerdings weiterhin bestehen. Denn die Stadt hat keine Handhabe auf die Kreis-, Staats- und Bundesstraßen. Tempo 50 gilt weiterhin auch in Gewerbegebieten und einigen Abschnitten innerörtlicher Gemeindeverbindungsstraßen. Außerdem wies der Bürgermeister darauf hin, dass eine künftige Verkehrsüberwachung nicht überall möglich sein wird.

Es gebe klare Vorgaben für Messstellen, diese müssten mit Polizei und Kommunaler Verkehrsüberwachung festgelegt werden. Barbara Kempfle regte an, in Straßen ohne Verkehrsüberwachung Smileys anzubringen. Sogenannte Dialog-Displays erinnerten Autofahrer daran, auf die Verkehrsregeln zu achten. Fährt der Autolenker vorbildlich, lächelt das Männchen zustimmend und grün. Fährt er mehr als 30 Kilometer pro Stunde, zeigt das Display am Straßenrand einen traurigen, roten Smiley. Zu den zwei vorhandenen sollten zwei weitere Anzeigen hinzukommen, so Kempfle.

Vor dem Bahnübergang im Günzweg in Ichenhausen wird der fließende Verkehr auf 30 Stundenkilometer reduziert. Bild: Bernhard Weizenegger

Strobel gab abschließend zu bedenken, dass trotz einer Ausweisung von Tempo-30-Zonen nicht damit gerechnet werden dürfe, dass auch alle Verkehrsteilnehmer plötzlich langsamer fahren. „Aber wenn sich auch nur ein Teil daran hält, ist schon viel gewonnen“, urteilte Strobel.

"Wir regeln uns doch zu Tode"

Ganz anderer Ansicht war Thomas Seitz ( CSU), der einer neuen Regelung nichts Positives abgewinnen kann. „Was soll das bringen? Ich sehe keinen Sinn dahinter.“ Ihm sei nichts bekannt, dass es zu Unfällen gekommen sei, die eine neue Regelung erforderten. Gebe es Statistiken dazu? Er sei von einigen Bürgern angesprochen worden, die ebenfalls dagegen seien. Warum nicht vorher die Betroffenen in den Stadtteilen befragen, stellte er in den Raum. In seinen Augen renne man nur einer deutschlandweiten Tendenz hinterher, da Geschwindigkeitsbeschränkungen gerade in aller Munde seien. „Wir regeln uns doch zu Tode“, fand Seitz.

Georg Abt hielt dagegen, dass der „Flickerlteppich“, der in Ichenhausen vorherrsche, sehr unbefriedigend sei. Da hätte sich eine Vereinheitlichung geradezu aufgedrängt, weshalb seine Kollegin Walter und er den Antrag gestellt hätten. Dem Vorschlag der Verwaltung könne er nichts hinzufügen, „wenn es so kommt, sind wir froh und glücklich“. Woraufhin Barbara Kempfle (CSU) einwandte, dass sie ursprünglich den Antrag gestellt hatte, um die Situation für Hochwang zu verbessern. Es jetzt auf alle Stadtgebiete auszuweiten, sei optimal. Unkommentiert ließ der Bürgermeister diese Stellungnahme nicht stehen. Er wolle nicht, dass jetzt eine Diskussion losgetreten werde, nach dem Motto „wer hat’s erfunden“. Das Thema sei ganz klar in Bürgerversammlungen angeregt worden.

Nur einer stimmte gegen das neue Verkehrskonzept

Er könne das Konzept nur befürworten, sagte Markus Spengler (CSU). Es sei schlüssig und gut ausgearbeitet und in Sachen Emission- und Lärmreduzierung tue man ein gutes Werk. Natürlich sei Tempo 30 gerade „sexy“, schloss sich Zweiter Bürgermeister Franz E. Zenker (Freie Wähler) an. Aber es sei doch besser, vorher zu handeln, als erst zu reagieren, wenn Unfälle passiert seien. Sein Fraktionskollege Reinhold Lindner warnte davor, dass sich viele nicht alle an die neuen Schilder halten könnten. Aber ihm sei lieber, wenn Tempo 30 überschritten werde als Tempo 50.

"Freiwillig 30 km" steht auf Schildern im Zeiterweg in Hochwang. Bild: Bernhard Weizenegger

Am Ende stimmte lediglich Thomas Seitz gegen das neue Verkehrskonzept. Insgesamt müssen in den nächsten Monaten etwa 80 Schilder aufgestellt werden. Pro Schild rechnet Strobel mit Kosten um die 200 Euro, insgesamt kämen 16.000 Euro zusammen. Weitere 4000 Euro fallen für den Abbau der „Vorfahrt achten“-Schilder an. Die verkehrsberuhigten Zonen bleiben weiterhin bestehen. Die Räte waren sich einig, dass zusätzlich zu den Schildern in einem Aufwasch auf der Fahrbahn Flächenmarkierungen zum besseren Erkennen angebracht werden sollen. Pro Markierung fallen Kosten von etwa 300 Euro an. In Strobels Augen sind jedoch nicht überall Markierungen erforderlich. Bauliche Veränderungen oder Hindernisse wie Parkbuchten oder Blumeninseln sind nicht vorgesehen.

Bürgermeister Strobel betonte, dass man „eine ganze Weile“ für die neue Beschilderung brauche und vor der Kommunalwahl im März sicherlich nicht loslegen könne. Erforderlich seien noch Bescheide, um die Schilder überhaupt postieren zu dürfen. Ein Stadtteil nach dem anderen folge, sodass es Sommer werde, bis überall Tempo 30 gilt. Dann heißt es für Autofahrer, sich auch an neue Vorfahrtsregeln zu halten: Denn in einer Tempo-30-Zone gilt generell „rechts vor links“.

Lesen Sie ebenfalls zum Thema Tempo 30:

Tempo 30: Jetzt gilt rechts vor links

In Leipheim heißt es jetzt: Fuß vom Gas!

In Leipheim heißt es bald: Runter vom Gas

Mit Parkverboten gegen den Verkehrsinfarkt in Offingen

Kommt in Schnuttenbach Tempo 30 oder nicht?