In Kötz gehört die Blaskapelle zur Familie

Am Ostersonntag fand in der Kötzer Günzhalle das Osterkonzert, der Auftakt für das Jubiläumsjahr des Blasorchesters Kötz statt. Dabei wurden zahlreiche Musikerinnen und Musiker geehrt.

Das Blasorchester Kötz feiert in diesem Jahr 150 Jahre Blasmusik – und wie zwei Kapellen zu einem großen Orchester zusammenschmolzen.

Von Peter Wieser

Die Geschichte begann im Jahr 1869: Der Suezkanal wurde eröffnet, in München fand die Uraufführung von Richard Wagners „Rheingold“ statt und Bayern blieb noch fast 50 Jahre lang Königreich. Und was war in Kötz? Dort wurde die erste Dorfkapelle gegründet, der Grundstein für das heutige Blasorchester. Es erfolgten mehrere Umgründungen, die Kapelle hatte jedoch stets ihren festen Platz im Ort. Für ihr Mitwirken bei der Fahnenweihe in Hochwang im Jahr 1900 soll ihr die Feuerwehr Großkötz sogar mit sechs Mark und 40 Liter Bier à 20 Pfennig einen damals stattlichen Betrag gespendet haben, wie aus der Chronik hervorgeht. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts startete die Kapelle, nun der Musikverein Großkötz, richtig durch, veranstaltete Konzerte und errang bei Wertungsspielen regelmäßig Auszeichnungen. Während dieser Zeit entstand mit der 1950 gegründeten Kolpingkapelle Kötz eine weitere Kapelle, die ebenfalls beachtliche musikalische Erfolge vorzeigen konnte.

Menschen mit Weitblick

Für Lothar Uth, damals Dirigent der Kolpingkapelle sei es unbegreiflich gewesen, dass Kötz zwei Kapellen hatte und kein großes Orchester, erzählt Schriftführerin Margit Schuster. Ulrich Stöckle, einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden, fügt schmunzelnd hinzu: „Es herrschte ein gesunder Wettbewerb.“ Ludwig Wörle, der Erste Vorsitzende, fährt fort: „Wir hatten Menschen, die den Weitblick zeigten, die Vereine zusammenzulegen und etwas Großes daraus zu machen.“

Albert Dürr führte 2003 mit viel Diplomatie und Fingerspitzengefühl die Vereine zusammen, während Dirigent Uth die Musiker mitnahm und seine musikalischen Visionen verwirklichte. Nun standen 70 Musiker gemeinsam auf der Bühne. „Es war wie die Wiedervereinigung“, sagt Margit Schuster scherzend. Tatsächlich ist in der Chronik nicht nur von der „Kötzer Gebietsreform“, sondern auch von der „Kötzer Blasmusikreform“ die Rede. Margit Schuster erzählt von vergangenen Musikerhochzeiten, mit Kutsche, Kirchenzug und der musikalischen Gestaltung der Trauung: „Das Blasorchester gehört zur Familie.“ „Das sind schon besondere Momente“, fügt Ulrich Stöckle hinzu, erinnert aber auch an traurige Anlässe. In der Familie passiere alles – das Lachen und das Weinen.

Der Mai ist der Feiermonat

Am Sonntag, 19. Mai, wird das Blasorchester Kötz in einem Festzug zur Pfarrkirche St. Peter und Paul in Großkötz zum Festgottesdienst ziehen. Danach führt ein zweiter Festzug zur Festhalle in die Untere Dorfgasse zum Frühschoppenkonzert. Am 30. Mai, findet auf dem Festplatz vor der Günzhalle das Vatertagsfest statt, am Freitag, 31. Mai, das Mai-BOK-Fest, ein Bayerischer Gaudiabend mit einem gemeinsamen Einzug befreundeter Musikkapellen. Das traditionelle Kirchenkonzert am zweiten Adventssonntag wird das Jubiläumsjahr beschließen.

Den Auftakt dazu bildete am Ostersonntag das Osterkonzert in der Günzhalle, eröffnet von der Schülerkapelle Kötz unter der Leitung von Benedict Waldmann. Mit der Jugendkapelle Kötz bereitete dieser mit Kompositionen wie Jay Bocooks Medley-Legende „Queen in Concert“ à la Freddie Mercury und Co. und Paul Murthas „Eighties Flashback“ mit Arrangements über Bon Jovi bis Survivor das Publikum gekonnt auf den Auftritt des Blasorchesters vor. „Wow“, mehr blieb manchem nicht mehr zu sagen.

Höhepunkte des Blasorchesters in Bildern

Dann betraten die 70 Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters die Bühne. Dirigent Benjamin Markl führte mit Sepp Tanzers Konzertwerk „Tirol 1809“ dem Publikum den Tiroler Volksaufstand gleichsam mit dem Entstehen einer Dorfkapelle vor 150 Jahren bis hin zum Verschmelzen zweier Musikvereine, begleitet von früheren Bildern an einer Leinwand, vor Augen. „James Bond 007“, das Medley aus musikalischen James Bond-Highlights von Johan de Meij, ließ anhand weiterer Bilder die Höhepunkte des Blasorchesters noch einmal nacherleben. Bei Larry Neecks Komposition „The Glacier Express“ standen zusammen mit der Jugendkapelle dann mehr als 100 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, beschrieben sanfte Bergwiesen und erzählten voluminös von majestätischen Bergmassiven.

Auch verdiente Musiker wurden am Sonntag geehrt – von ASM-Bezirksvorsitzendem Robert Strobel. Für zehn Jahre waren dies Ludwig Wörle als Vorstand, Denise Bidell (Saxophon), Chantal Bidell und Anika Gnewikow (Flöte), Katharina Eska, Nadja Hausotter und Sandra Kienle (Klarinette), Robert Nekola und Thomas Neuhäusler (Trompete) sowie Constantin Waldmann (Horn). Für 15 Jahre wurden Stephan Rottmann, für 30 Jahre Susanne Keller (Klarinette) sowie für 40 Jahre Margit Schuster (Klarinette) und Hans Schmid (Tenorhorn) geehrt. „Die Mitglieder der Kapelle von 1869 haben sicherlich nicht gedacht, dass heute 70 Musiker und ebenso viele Jugendliche auf der Bühne stehen, bemerkte Moderator Marcus Keller. „Es gab so viele Menschen vor unserer Zeit, die in beiden Vereinen Großes geleistet haben. Genau dieses wollen wir weiterführen“, versicherte Vorsitzender Ludwig Wörle nach einem großartigen Jubiläumskonzert und einem Einstieg in das Jubiläumsjahr, der würdiger nicht hätte sein können.