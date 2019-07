vor 57 Min.

In Leipheim wird Kultur mobil

Am 17. Juli startet die Reihe „Leipheimer Leben“

Von Angela Brenner

Ein bunt bedruckter Hänger und ein blaues Sofa mit Blümchendruck – das ist das neue Kulturmobil des evangelischen Bildungswerks, das ab sofort auf Tour geht. Los geht es mit einer dreiteiligen Reihe in Leipheim. „Die Idee des Kulturmobils ist es, unabhängig zu sein von Veranstaltungsorten“, erklärt Ulrike Kühn vom evangelischen Bildungswerk. Fördermittel für das Kulturmobil kommen von der Bundeszentrale für politische Bildung. 12000 Euro hat das evangelische Bildungswerk bekommen. Der bedruckte Hänger ist ausgestattet mit einem Sofa, der notwendigen Technik und wird innerhalb kürzester Zeit zur kleinen Showbühne. „Wir brauchen nur eine Steckdose, dann funktioniert alles.“

Am Mittwoch, 17. Juli, findet die erste Veranstaltung im Rahmen der Reihe Leipheimer Leben statt. „Wir bringen die Leipheimer ins Gespräch“, nennt Ulrike Kühn als Ziel. Bei der ersten Veranstaltung geht es um das Thema „Ich bin Leipheimer weil …“ Zu Gast sein werden bei der kleinen Podiumsdiskussion bekannte Bürger, die erst vor Kurzem nach Leipheim gezogen sind oder schon länger dort beheimatet sind und erklären, warum es sich lohnt, in Leipheim anzusiedeln. Los geht es um 19 Uhr. Da das Kulturmobil unabhängig ist, findet die Veranstaltung an einem doch recht ungewöhnlichen Ort statt: im Webergässchen.

Die nächste Veranstaltung der Reihe beschäftigt sich mit dem Thema „Glauben an die Zukunft“ und zu Wort kommen werden Bürger, die erklären, wie sie Leipheim für die Zukunft gestalten möchten. Aber natürlich sollen auch die Bürger ins Gespräch kommen.

Doch nicht nur die Diskussionen stehen im Fokus des Kulturmobils, auch Auftritte, Konzerte oder Improvisationstheater soll es geben. „Wir haben eine kleine Bühne, die ohne großen Aufwand Kultur ermöglicht“, macht Ulrike Kühn deutlich. Sie möchte auch die „Schwellenangst vor der Kultur“ nehmen. Denn auf einige Bürger würden, so sind ihre Erfahrungen, große Veranstaltungsorte abschreckend wirken – zu spießig oder zu verstaubt sind Vorurteile, die vorherrschen würden. Mit dem bunt bedruckten Anhänger wird Kultur hingegen direkt zu den Bürgern gebracht. „Wir sind vor Ort für die Menschen da“, betont Ulrike Kühn. Und auch, wenn der Fokus jetzt erst mal auf Leipheim liegt, auch in anderen Städten und Gemeinden des Dekanats Neu-Ulm soll das Kulturmobil Station machen. Das Projekt ist vorerst auf zwei Jahre angelegt.

