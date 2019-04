06:00 Uhr

In Offingen herrscht große Vorfreude auf das Kindermusical „Wakatanka“

Die Schülerinnen der zwei Tanzgruppen der Grund- und Mittelschule Offingen sind schon gespannt auf ihre Auftritte im Musical „Wakatanka“ Mitte Mai. Bei den Proben in der Grundschule Offingen übten sie noch einmal ihre Figuren. Die Erstklässlerinnen tanzen als Indianer, die Mittelschülerinnen als Bardamen.

Wenn zwei Grund-, eine Mittel- und eine Musikschule zusammen ein solches Stück organisieren, kann das durchaus schwierig werden. Die Arbeit in Offingen und Gundremmingen aber zeigt, wie es gehen kann.

Von Lea Binzer

Drei Schulen, eine Musikschule und knapp 90 Mitwirkende gestalten ein Musical. Was zahlenmäßig wie eine professionell organisierte Veranstaltung anmutet, ist eigentlich das Kindermusical „Wakatanka“. Auf die Beine gestellt wurde es von den Grundschulen in Offingen und in Gundremmingen, der Offinger Mittelschule und der Musikschule der Verwaltungsgemeinschaft Offingen. Bei den Mitwirkenden handelt es sich vor allem um Kinder und Jugendliche. Eine organisatorische Herausforderung – doch „Wakatanka“ zeigt, wie es klappen kann.

Bei so einer Größenordnung würde man damit rechnen, dass sich die verantwortlichen Lehrer und die mitwirkenden Schüler völlig gestresst und hektisch in den letzten Zügen der Vorbereitung befinden. Aber weit gefehlt. Alle wirken völlig entspannt, nachdem die Proben der Tanzgruppen in der Offinger Grundschule beendet worden sind.

Das Leben der Indianer ist aus dem Gleichgewicht geraten

Das Musical handelt vom Indianerstamm der Wakatankas, dessen Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist. Die Krieger kommen immer häufiger ohne Beute nach Hause. Schuld soll der Weiße Mann sein, der die Bisons tötet. Einige Kinder des Stamms beschließen, sich zu den Bleichgesichtern aufzumachen, um sie zur Rede zu stellen. Die Reise gestaltet sich abenteuerlich, auch bei den Weißen geht es drunter und drüber. Doch es gibt ein gutes Ende.

Siria Colonna und Annika Brieger von der Mittelschule Offingen sind die beiden Erzählerinnen des Musicals. Seit Schuljahresbeginn üben die 13-Jährigen ihren Text. Durch das viele Lesen könnten sie ihre Zeilen fast schon auswendig, sagt Annika. Siria tanzt auch noch als Bardame in einer der Tanzgruppen mit. „Das Tanzen macht viel Spaß. Wir proben seit knapp einem Monat dafür“, erzählt sie. Trotz dessen, dass die Aufführungen schon Mitte Mai sind, passe das schon, denn das Tanzen sei nicht schwer.

Der Häuptling hätte gerne mehr Text

Auch der zehnjährige Felix Wiedemann von der Grundschule Offingen wirkt total entspannt, sogar etwas enttäuscht. Er spielt den Häuptling der Wakatankas und hätte gerne mehr Text. „Das traue ich mir schon zu“, sagt er. Ein wenig nervös ist hingegen Elisabeth Liepert. Die Zehnjährige von der Grundschule Offingen spielt mit ihrer Klassenkameradin, der neunjährigen Carina Unsin, den Indianer „Kleiner Bär“. Aber es sollte schon alles klappen, denn den Text kenne sie schon fast auswendig, meint Elisabeth.

Alles ist also ganz entspannt, oder? „Bisher eigentlich schon“, meint Klaus Schlander, Leiter der Musikschule der Verwaltungsgemeinschaft Offingen. Der Gesamtleiter des Musicals hat derartige Kooperationen bereits öfter in verschiedenen Konstellationen koordiniert, daher habe er mittlerweile die Ruhe und das Vertrauen, das schon alles klappen werde. Außerdem sei die Anlaufzeit mit den ersten Treffen ab Mai 2018 durchaus ausreichend gewesen. Dennoch gibt er zu: „Spannend wird vor allem die erste gemeinsame Probe.“ Denn bisher haben alle Gruppen getrennt voneinander geübt.

Volker Chiba etwa leitet zusammen mit einer Kollegin das Schauspiel. „Den Text mussten wir uns nicht ausdenken, das Musical gab es schon“, erklärt Chiba. Ihm sei es vor allem wichtig, den Kindern zu helfen, aus sich raus zu kommen. Er handhabt das ganz nach dem Motto: „Für den Zuschauer wird es erst dann gut, wenn es für dich peinlich ist.“ Als stressig empfinde er seine Aufgabe nicht. „Nach dem Musical beginnen an der Mittelschule die Abschlussprüfungen. Da geht es dann rund“, sagt Chiba und lacht.

Die beiden Chöre machen den Anfang

Für jeweils einen Chor zuständig sind Andrea Brenner, Lehrerin an der Grundschule Gundremmingen und ihre Kollegin Bettina Hahn von der Grund- und Mittelschule Offingen. Nach den Osterferien sind die beiden Chöre die ersten Gruppen, die zusammen proben werden. Um zum gemeinsamen Proben- und zugleich Aufführungsort, dem Foyer des Sportzentrums Gundremmingen, zu kommen, hat die Verwaltungsgemeinschaft Offingen Busse zur Verfügung gestellt. „Anders wäre es schwierig geworden“, meint Brenner. Seit Schuljahresbeginn proben sie die acht Stücke und freuen sich nun darauf, alles zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen.

Bei den Chorproben regelmäßig reingeschaut hat Susanne Strehle, Lehrerin an der Grundschule Offingen. „Auf Grundlage der Stücke habe ich die Tanzfiguren konzipiert. Thematisch und zeitlich muss alles abgestimmt sein“, sagt sie. Zusammen mit einer Kollegin ist sie verantwortlich für die beiden Tanzgruppen der Grund- und Mittelschule Offingen. Schlander fügt hinzu, dass er mit dem Jugendblasorchester der Musikschule, das die Musik bei „Wakatanka“ spielt, schon frühzeitig Demoversionen an die Chöre und Tanzgruppen geschickt hat, damit sie darauf üben können. Daneben spielt das Jugendblasorchester zu Beginn von „Wakatanka“ Medleys bekannter Musicals wie Riverdance. Schlander dirigiert das Orchester und ist zudem für die Technik und den Kartenverkauf zuständig. Ein Teil der Einnahmen geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Der endgültige Ablauf wird sich bei den gemeinsamen Proben ergeben. Bei einem Probenwochenende kurz vor der Aufführung werde alles noch einmal intensiv geübt, sagt Juliet Eberle, Mitorganisatorin und Lehrerin an der Grund- und Mittelschule Offingen. „Sollte jemand ausfallen, müssen wir improvisieren. Zur Not können die Lehrer die Stücke auch“, sagt Eberle und lacht.

„Wakatanka“ findet am Samstag, 18. Mai, um 16 Uhr und um 19 Uhr sowie am Sonntag, 19. Mai, um 17 Uhr im Foyer des Sportzentrums Gundremmingen statt. Erwachsene zahlen acht, Kinder fünf Euro Eintritt. Karten gibt es im Vorverkauf in den Rathäusern Offingen und Gundremmingen.

