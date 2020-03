16:08 Uhr

In Offingen war der Strom weg

Wieder hat es einen Stromausfall im Landkreis Günzburg gegeben. Am Dienstagnachmittag traf es nun Offingen.

Zu einem Stromausfall ist es in Offingen am Dienstag um 14.20 gekommen. Wie die LEW auf Anfrage mitteilen, war die Ursache ein Kurzschluss an einer 20kV-Mittelspannungsleitung nördlich des Sportplatzes. Durch Umschaltungen auf andere Leitungen hätten die diensthabenden Ingenieure in der Netzleitstelle gemeinsam mit Kollegen der Betriebsstelle vor Ort die Stromversorgung für die Haushalte in Offingen schrittweise ab 14.45 Uhr wieder herstellen können.

Gegen 15.15 Uhr seien alle Haushalte wieder am Netz gewesen. Kollegen vor Ort hätten dann die Leitung geprüft, um die exakte Schadensursache festzustellen. Es sei ein technischer Defekt diagnostiziert worden, das beschädigte Kabel werde ausgetauscht. (cki)

