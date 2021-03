vor 16 Min.

In Testzentren im Landkreis Günzburg sind ab sofort Schnelltests möglich

Ein Strich nur beim C ist ein gutes Zeichen: So sieht ein Schnelltest mit negativem Testergebnis aus.

Ab Mittwoch sind sogenannte „Schnelltests“ in den Testzentren des Landkreises Günzburg möglich.

Die Nachricht dürfte derzeit insbesondere Eltern kleiner Kinder interessieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Denn es gelte, dass ein Kind mit leichten Infektanzeichen nur dann die Kita besuchen darf, wenn es negativ auf das Corona-Virus getestet wurde. Gleiches gilt auch, wenn das Kind stärker erkrankt war, mit Fieber oder Gliederschmerzen. Dann darf das Kind erst nach Abklingen der Anzeichen und mit Negativ-Test zurück in die Kita-Betreuung. Dieser sogenannte „Schnupfnasentest“ ist ab Mittwoch nach Anmeldung am gleichen Tag in den Testzentren möglich.

Im Anschluss an den Test gibt es einen Nachweis, der in der Kita vorgelegt werden kann. Die Testungen werden laut Landratsamt von geschultem Personal durchgeführt. Der sogenannte „Selbsttest“ gilt jedoch nicht als Nachweis. Für den Schnelltest kann sich jeder auf der Homepage des Landkreises Günzburg über den Link „Testzentren“ anmelden. (zg)

