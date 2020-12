16.12.2020

In der Tabakfabrik haben sie sich kennen und lieben gelernt

Plus Monika und Hans-Jürgen Zaubitzer aus Burgau feiern Goldene Hochzeit. Wie vor 50 Jahren die Liebe ihres Lebens in der Arbeit und dank Betriebsfeier seinen Lauf nahm.

Von Peter Wieser

Nun ja, von feiern kann momentan nicht wirklich die Rede sein. Für Monika und Hans-Jürgen Zaubitzer jedenfalls steht fest: „Wenn die Corona-Sache vorüber ist, dann feiern wir unsere Goldene Hochzeit“, versichern sie. Das Ehepaar aus Burgau ist seit 50 Jahren verheiratet, hat drei Söhne und vier Enkel.

„Wir sind Thüringer“, verrät Hans-Jürgen Zaubitzer. Beide stammen aus Nordhausen am Harz. Die Stadt ist nicht nur bekannt für den Nordhäuser Doppelkorn, sondern auch für ihre Tabakindustrie. Und diese hat das Ehepaar vor einem halben Jahrhundert zusammengeführt. Beide arbeiteten bei den Thüringer Zigarren- und Tabakfabriken, Hans-Jürgen Zaubitzer als Maschineneinrichter, seine Frau Monika als Tabakfacharbeiterin. „Den Beruf habe ich gelernt“, sagt sie. Die Kunst des Zigarrendrehens sei nicht einfach, aber sie würde das sicherlich auch heute noch hinbekommen, fügt sie hinzu und lacht.

Die Betriebsfeier hat geholfen

Vom Sehen hätten sie sich zwar vorher schon gekannt, näher kennengelernt aber hätten sie sich erst bei einer Betriebsfeier im Mai 1970. „Da haben wir uns dann gefallen, und alles war sehr schnell klar“, fügt Hans-Jürgen Zaubitzer hinzu. Zwei Monate später verlobten sie sich und im Dezember wurde geheiratet. Monika und Hans-Jürgen Zaubitzer erzählen von ihrer Hochzeit: Zuerst sei die standesamtliche Trauung gewesen und direkt im Anschluss die kirchliche, im Dom zu Nordhausen. Mit 50 Personen und Musikkapelle habe man dann den ganzen Tag bis spät in die Nacht hinein die Hochzeit gefeiert.

Monika und Hans-Jürgen Zaubitzer haben vor 50 Jahren geheiratet. Das Paar aus Burgau feiert Goldene Hochzeit. Bild: Peter Wieser

In Nordhausen blieb das junge Ehepaar nicht. Eine Wohnung zu bekommen, das sei in der Stadt sehr schwierig gewesen. Für junge Leute, die in die Landwirtschaft gegangen seien, habe es eine solche gleich mit dazugegeben. Bis zur Wende lebte das Paar anschließend im brandenburgischen Blesendorf. „Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften waren gut gestellt, es gab keinen Zwang und es war viel lockerer.“ Die Zaubitzers hatten eigenes Vieh und konnten sogar selber schlachten. Ein gemeinsames Hobby gab es ebenfalls: Die Zucht und das Ausbilden von Riesenschnauzern. Dass es den Hundesportverein Blesendorf, den Hans-Jürgen Zaubitzer gründete, auch heute noch gibt, das macht ihn besonders stolz. Dennoch verließ das Ehepaar 1990 die frühere DDR: „Wir haben für unsere drei Jungs keine Perspektive mehr gesehen.“

2015 nach Burgau gezogen

Monika und Hans-Jürgen Zaubitzer verschlug es in den Raum München, 25 Jahre lebten sie direkt in der Landeshauptstadt. Nachdem sich einer ihrer Söhne in Burgau ein Haus gekauft habe, seien sie dann 2015 ebenfalls in die Markgrafenstadt gezogen und dort fühlten sie sich wohl. „Wir haben lange gearbeitet, haben eine ganz gute Rente und jetzt genießen wir unseren Ruhestand“, freuen sich die Hochzeitsjubilare. Und was für sie besonders wichtig ist: „Wir wollen gesund bleiben, viel mehr wollen wir nicht.“