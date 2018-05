22:00 Uhr

In ihrer Freizeit setzen sie sich für unsere Natur ein

Naturschutzwächter aus ganz Bayern trafen sich in Leipheim. Auf dem Programm stand auch eine Exkursion ins Donaumoos.

Von Sandra Kraus

Leipheim Naturschutzwächter sind draußen zu Hause, Wetter spielt für sie keine Rolle. Dementsprechend waren die vielen Regengüsse, die die Exkursion von 40 Naturschutzwächtern aus ganz Bayern im Leipheimer Donaumoos begleiteten, kein Thema. Das Interesse galt den blühenden Schönheiten, mit einer Vorliebe für Nässe von unten oder den haarigen Landschaftspflegern, die sich in der offenen Landschaft wohlfühlen. Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege hatte zu einem Forum Naturschutzwacht in Bayern eingeladen, mit dem Ziel voneinander zu lernen in Theorie und Praxis. Mit dabei ist Heinz Unsöld aus Ellzee.

Als Naturschutzwächter betreut er im Landkreis den Bezirk 3, ein Gebiet von rund 100 Quadratkilometern von Echlishausen in Richtung Süden entlang der Landkreisgrenze bis Unterwiesenbach. Er erzählt: „Ich habe mir einen Begehungsplan gemacht. Wo etwas zu erwarten ist, bin ich jeden Monat dort, sonst einmal im Vierteljahr. Hauptsächlich geht es um Abfälle entlang der Rad- und Wanderwege oder an Denkmälern. Oft gebe ich Auskünfte.“ Unsöld schätzt die netten Gespräche. Auch Karin Sauer aus Erlangen läuft regelmäßig Streife. Sie betreut eine Trockenrasenfläche und wirbt bei Mountainbikern oder Studenten, die sich dort gerne treffen, um Naturverständnis. Für Landrat Hubert Hafner ist klar: „Ich bin froh, dass es in ganz Bayern noch Idealisten gibt, die sich in ihrer Freizeit tatkräftig für den Erhalt unserer Umwelt einsetzen.“ Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde freut sich: „Wir haben Naturschutzwächter mit Fingerspitzengefühl im Einsatz.“ Die sieben Naturschutzwächter und fünf Biberberater im Landkreis seien eine tolle Truppe. Zwei von ihnen kümmern sich zusätzlich um Hornissen und einer um die vom Aussterben bedrohte Muschel Unio crassus, die sich in einem fließenden Bach angesiedelt hat. In strömendem Regen lassen sich die Naturschutzwächter von Thomas Henle von der Arge Donaumoos das Moorschutzprojekt „Nauleitung“ erklären, zücken immer wieder ihre Ferngläser. Sie sind begeistert von der Niedermoorlandschaft, die ein international anerkannter Naturraum ist, in dem noch Weiden und Ameisen aus der Eiszeit vorkommen. Ein wahres Froschkonzert erwartet die Gäste in Grün am Bohlenweg, während sich die Wasserbüffel auf ihrem großen Terrain nur erahnen lassen.

Bürger tun sich schwer,

In Gesprächen untereinander wird klar, dass Bürger sich überall schwertun, wenn freie Natur verändert werde, vor allem wenn Bestehendes als schön erlebt werde. „Das über Jahrzehnte trockengelegte und vom Torf- und Kiesabbau betroffene Donaumoos hatte auch seinen Reiz und doch ist die aufwendige Vernässung begleitet von Pflegemaßnahmen naturnaher“, sagt Thomas Henle und erntet zustimmendes Nicken. Ein Naturschutzwächter aus Dachau meint zum großen Thema Naturschutz: „Man darf nur net zum Spinnen anfangen. Man muss die Kirche im Dorf lassen.“ Beeindruckt waren die Naturschutzwächter von dem Film „Überraschungseier – Neues von Kuckuck und Co“, den sie im Zehntstadel anschauten. „Über 100 Besucher waren da“, freute sich Ulrich Mäck, Geschäftsführer der Arge Schwäbisches Donaumoos. Der öffentlich gezeigte Film war der Auftakt der Vortragsreihe „Respektive Natur“. Ein gelungener Auftakt, befand Mäck bei so viel Zuschauerinteresse. Neben dem Film vermittelten Fachvorträge wichtiges aus Theorie und Praxis. Es ging um Nisthilfen und „offene Bühnen“, um die Zusammenarbeit mit den Ämtern und der Polizei. Rainer Finkel von der Inspektion Neu-Ulm erklärte wie man in schwierigen Situationen richtig reagiert, Veterinär Dr. Franz Schmid seine Sicht auf die Weidetierhaltung auf Naturschutzflächen. Alle Naturschutzwächter in Bayern sind ehrenamtlich unterwegs, wollen dort aufklären und beraten. „Freude an der Natur zu vermitteln ist doch das wichtigste“, sagte Heinz Unsöld, und das selbstverständlich bei jedem Wetter.

