In seinem Pass steht das falsche Geburtsdatum

Georg Zerr und ein kurioser Fehler

Nach dem Geburtsdatum, das in seinem Personalausweis steht, würde Georg Zerr aus Burgau heute seinen 90. Geburtstag feiern. Doch er hatte bereits seinen Jubeltag: „Ich war schon 90“, sagt er und erklärt, wie das zustande gekommen ist.

In den Wirren des Zweiten Weltkriegs seien sämtliche Papiere verloren gegangen. Als er hinterher einen neuen Pass erhalten habe, sei ihm erst viel später aufgefallen, dass ein Fehler unterlaufen war und anstatt dem Monat Juni der Juli in seinem Geburtsdatum angegeben war. Dem hätten die Behörden damals widersprochen, niemand habe ihm geglaubt und er habe es dabei belassen müssen. Seinen 90. Geburtstag hat Georg Zerr somit bereits gefeiert – mit seiner ganzen Familie, seinen fünf Kindern und seinen Enkeln und Urenkeln. Das sei sein großer Wunsch gewesen. Und das Burgauer Pfingstreffen im Juni, das Treffen der runden Jahrgänge, das habe er ebenfalls besucht.

Blumenfeld, so hieß das Dorf in der Ukraine, etwa 65 Kilometer von Odessa entfernt, aus dem Zerr stammt. Mit zwölf Jahren, im März 1944, verließ er mit seiner Familie die Heimat nach Polen, dort wurde sie auseinandergerissen und er selbst kam anschließend in ein Internierungslager. 1946 wurde er mit vielen anderen Russlanddeutschen nach Sibirien ausgesiedelt, wo er die nächsten 16 Jahre verbrachte. Während dieser Zeit lernte er seine Frau Ludmilla kennen, mit der er eine Familie gründete und später 29 Jahre in Kasachstan lebte. Eine Rückkehr in seine Heimat blieb ihm versagt. 1991 kam er schließlich mit ihr nach Deutschland, über Oberstaufen nach Burgau.

Georg Zerr erledigt zu Hause sämtliche Arbeiten selbst. Je nachdem, wie das Wetter ist, verbringt er viel Zeit in seinem Schrebergarten. „Das macht Freude und das hält jung“, betont er – zumal im vergangenen Jahr ein so schöner Sommer gewesen sei. In seinem Garten gebe es alles: von Kartoffeln, Zwiebeln, Salat bis hin zu Weintrauben. Aus diesen habe er 2018 sogar 80 Liter Wein gemacht. Dann gibt es noch etwas, mit dem er sich intensiv beschäftigt: seine Familiengeschichte und sein Stammbaum. Seine Vorfahren hatten sich Anfang des 19. Jahrhunderts in der Schwarzmeerregion angesiedelt. Ihre Geschichte ist sogar in einem Buch mit dem Titel „Einwanderungsgeschichte der Familie Zerr“ niedergeschrieben. Verfasst hat es Antonius Zerr, er war Bischof in Georg Zerrs früherer Heimat und ein Bruder seines Urgroßvaters. Eines bedauert der Jubilar schon: Um die vielen Zusammenhänge nachzuvollziehen, reiche selbst ihm die Zeit nicht. (wpet)

