10:00 Uhr

Info-Heft des Landkreises Günzburg wird eingestellt

Die Mitteilungen des Landratsamtes Günzburg werden künftig in der Wochenzeitung Extra publiziert. Warum sich der Kreisausschuss dazu entschieden hat.

Besonders aktuell war das Info-Heft des Landkreises nie. Nur zwei bis drei Mal im Jahr ist seit 1999 die Zeitung GZ-MiKaDo erschienen, mit der das Landratsamt allerlei Wissenswertes unter die Bevölkerung brachte. Das wird sich nun ändern. GZ-MiKaDo wird eingestellt, stattdessen wird der Landkreis seine Informationen häufiger und damit aktueller in der Wochenzeitung Extra publizieren. Das haben auf Vorschlag der Landkreisverwaltung die Mitglieder des Kreisausschusses nun einstimmig beschlossen.

Nicht zuletzt Corona habe gezeigt, wie wichtig aktuelle Informationen des Landkreises seien, erklärte Landrat Hans Reichhart (CSU) im Kreisausschuss. Doch auch über die Pandemie hinaus sei es ein Anliegen des Landratsamtes, die Bürgerschaft des Landkreises möglichst zeitnah und damit aktuell mit eigenen Mitteilungen zu versorgen.

Eine Auflage von gut 60.000 Exemplaren

Die Extra-Zeitungen mit den Ausgaben Günzburg und Krumbach, die wie unsere Zeitung zur Mediengruppe Presse-Druck gehören, erscheinen wöchentlich. Insgesamt haben sie eine Auflage von etwa 60.000 Exemplaren, die kostenlos an alle Haushalte im Landkreis verteilt werden – ein Medium, das mit seiner Reichweite auch in Zeiten von Internet oder sozialen Netzwerken unerreicht ist.

Mindestens einmal im Monat soll die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Landratsamt in den beiden Extra-Ausgaben gesammelt und im Anzeigenformat über Wichtiges der Landkreispolitik informieren – bei Bedarf, wie etwa im Zusammenhang mit den Entwicklungen bei Corona, auch häufiger und damit aktueller. Die Kosten beim Wechsel von GZ-MiKaDo auf die Sonderpublikationen in den Extra-Ausgaben halten sich nach Angaben des Landrats in etwa die Waage. Die Mitglieder des Kreisausschusses folgten dem Vorschlag der Kreisverwaltung einstimmig. (kai)

