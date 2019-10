00:31 Uhr

Infomesse: 5000 Besucher erwartet

Am Samstag geht es in Günzburg um Beruf und Studium

Die Infomesse Beruf und Studium verspricht wieder Rekorde zu brechen: Die Organisatoren erwarten am kommenden Samstag, 12. Oktober, mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher in den Räumen des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums in Günzburg. Von 8.30 bis 13 Uhr präsentieren sich etwa 140 Aussteller, die Messe ist damit quasi bis unters Dach ausgebucht.

Eine ganze Reihe von Firmen aus der Region aus ganz unterschiedlichen Branchen und mit einer Vielzahl von angebotenen Ausbildungsberufen sind darunter, genauso wie Fachschulen und Hochschulen, Beratungsstellen und verschiedene Einrichtungen, die eine Vielzahl von Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Neben den Informationen von Arbeitgebern und Ausbildungsstätten werden an diesem Vormittag auch zwei Vortragsreihen mit Experten angeboten: „Erfolgreich durch den Bewerbungsprozess – was Schüler, Azubis und Eltern wissen müssen“, „Die Bewerbung – Das Ticket in die Ausbildung“ und „Bewerben – Aber richtig!“ werden im Raum 019V angeboten. Im Raum 086V geht es um alternative Wege der Qualifikation zum Erzieher, um Freiwilligendienste und um Dual Studieren an der DHBW Heidenheim.

Die Infomesse ist ein jährliches Gemeinschaftsprojekt des Schulamts Günzburg, der Wirtschaftsjunioren, des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft, der Berufsschule und der Günzburger Finanzhaus GmbH.

Auch nächstes Jahr soll es das Angebot wieder geben – Firmen und Einrichtungen, die sich hier im nächsten Jahr präsentieren möchten, können sich bereits ab Anfang 2020 dafür bewerben. (rjk)

Themen folgen