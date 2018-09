00:38 Uhr

Interkultureller Elternabend

Informationen für Zuwanderer zum Schulsystem

Ichenhausen Unter dem Motto „Sie wollen für Ihr Kind eine gute Schulbildung?!“ findet am Freitag, 28. September, um 15 Uhr ein interkultureller Elterninformationsnachmittag an der Freiherr-von-Stain-Mittelschule in Ichenhausen statt. Der Informationsnachmittag richtet sich speziell an neuzugewanderte Eltern.

Die Eltern erhalten Informationen zum bayerischen Schulsystem, aber auch zu Themen wie Schulpflicht und die Notwendigkeit der Elternmitarbeit, beispielsweise durch eine Teilnahme an Elternabenden und -sprechtagen. Außerdem stellen verschiedene Beratungseinrichtungen, die Unterstützung im schulischen Kontext anbieten, ihre Angebote vor, zum Beispiel die Schulberatung, Inklusionsberatung, Schulpsychologen sowie die Jugendsozialarbeit an Schulen.

Eine Besonderheit des interkulturellen Elterninformationsnachmittags ist die parallele Übersetzung in sogenannten „Sprachinseln“ durch Fremdsprachenbegleiter. Die Übersetzung erfolgt auf Albanisch, Arabisch, Dari/Farsi, Kurdisch, Polnisch und Rumänisch und bietet den Teilnehmenden gleichzeitig auch die Möglichkeit, Rückfragen zu den angesprochenen Themen zu stellen. Eine Kinderbetreuung wird während der Veranstaltung durch Ehrenamtliche, die in der Kommunalen Jugendarbeit Landkreis Günzburg aktiv sind, angeboten.

Der interkulturelle Elterninformationsnachmittag ist ein Projekt der Bildungskoordination für Neuzugewanderte und der Schulberatung im Landkreis Günzburg und wird in Kooperation mit dem Bündnis „Gemeinsam in Ichenhausen“ und „Willkommen bei Freunden“ durchgeführt. Die Idee zur Veranstaltung geht auf eine Handlungsempfehlung der Fachgruppe „Bildung und Integration“ zurück, in der unter anderem diskutiert wurde, dass neuzugewanderte Eltern über das Schulsystem informiert sein müssen, um ihre Kinder beim Schulbesuch unterstützen zu können. (zg)

Kontakt Fragen zur Veranstaltung können an die Bildungskoordination für Neuzugewanderte gerichtet werden, per E-Mail an r.beck@landkreis-guenzburg.de oder telefonisch unter 08221/95898.

Themen Folgen