Internetanschluss: 1&1-Kunden haben keine Verbindung

Wegen einer Störung sind bei Kunden von 1&1 in Günzburg die Anschlüsse fürs Internet ausgefallen.

Eine Festnetz-Störung legt derzeit in Günzburg und Umgebung mehrere Internet-Anschlüsse lahm. Das steckt dahinter.

In Günzburg und Umgebung gibt es derzeit eine Festnetz-Störung. So können seit Mittwoch Kunden des Anbieters 1&1 nicht mehr über ihren Festnetzanschluss ins Internet. Für Telefon- und Mobilfunkverbindungen gilt das nach Angaben des Unternehmens nicht.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte die 1&1-Pressestelle am Donnerstagmittag mit, dass konkret Haushalte im Vorwahlbereich 08221 betroffen sind, die über die Leitungen der Telekom angeschlossen sind. Anschlüsse über die Netzbetreiber Vodafone oder Telefónica haben keine Störung. Der Internetanbieter 1&1 hat keine eigenen Leitungen. So ist er auf die Infrastruktur anderer Netzbetreiber angewiesen. Techniker der Telekom seien vor Ort und arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung im Günzburger Raum schnellstmöglich zu beheben, so 1&1.

Unserer Redaktion liegen keine Informationen vor, dass auch Kunden der Telekom von der Internetstörung betroffen sind. (wolo)

