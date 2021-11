Interview

vor 58 Min.

Franz Bohmann: „Man weiß nicht, was noch alles kommt“

Zieht eine generelle Absage des Fußball-Spielbetriebs derzeit nicht in Erwägung: Franz Bohmann.

Plus Was Spielleiter Franz Bohmann zu Spielverlegungen im Fußball-Kreis Donau sagt und was er sich für die nähere Zukunft unter Corona-Bedingungen vorstellen kann.

Von Alois Thoma

Insgesamt zwölf Fußballspiele von der Kreisliga bis zur B-Klasse sind am ersten November-Wochenende 2021 in der Spielgruppe Donau ausgefallen. Hat es sich dabei jeweils um Absagen wegen Coronafällen in Spielerkreisen gehandelt, Herr Bohmann?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen