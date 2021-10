Günzburgs neuer Kommandant Christoph Stammer: "Nicht goschn, sondern handeln"

Plus In einem Monat soll Christoph Stammer offiziell Kommandant der Günzburger Feuerwehr werden. Im Interview spricht er über seine Ziele und die Zukunft der Wehr.

Herr Stammer, eine Woche ist es nun her, dass Sie sich bei der Wahl zum Kommandanten durchgesetzt haben. 44 Aktive stimmten für Sie, 42 für Amtsinhaber Christian Eisele. Haben Sie mit einem derart knappen Ergebnis gerechnet?