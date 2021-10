Manuel Strahler: „Haben die Erwartungen mehr als erfüllt“

Plus Was Sportleiter und Spieler Manuel Strahler vor dem Kreisliga-Hit gegen den VfR Jettingen über die jüngste Entwicklung des FC GW Ichenhausen sagt.

Der FC Grün-Weiß Ichenhausen ist nach einem Drittel der Saison 2021/22 Tabellenzweiter der Fußball-Kreisliga West, liegt allerdings bereits sechs Punkte hinter Spitzenreiter VfR Jettingen und fast auf Augenhöhe mit einigen Verfolgern. Wie zufrieden sind Sie als Sportleiter, aber auch als Spieler mit dem bisherigen Saisonverlauf, Herr Strahler?