So erkennen Landkreisbürger, ob ihr Haus unter Denkmalschutz steht

Plus Mehr als 800 denkmalgeschützte Gebäude gibt es im Kreis Günzburg. Simone Hartmann vom Landesamt für Denkmalpflege spricht über Rechte und Pflichten der Eigentümer und illegalen Abbruch.

Von Michael Lindner

Es sind viele Dinge, die eine Stadt oder ein Dorf lebens- und liebenswert machen – die Menschen, die Landschaft, die Geschäfte und vieles mehr. Auch wenn sich über Geschmack bekanntlich streiten lässt, möchte man in einer schönen Heimat sein Zuhause haben. Meist sind es einige wenige Gebäude, die einen Ort prägen: eine Kirche, ein Rathaus oder gar ein Schloss. Häufig stehen diese Gebäude unter Denkmalschutz und sind für Touristen beliebte Fotomotive. Doch nicht nur Prachtbauten stehen unter Denkmalschutz, auch alte Wohnhäuser, Gewerbebetriebe oder Parkanlagen können darunter fallen. Im Landkreis Günzburg gibt es mehr als 800 solcher Baudenkmäler – nicht alle überzeugen mit ihrer Schönheit. Stattdessen haben oder hatten sie in der Vergangenheit mitunter große Bedeutung oder eine wechselvolle Geschichte. In unserer neuen Serie stellen wir denkmalgeschützte Gebäude aus dem Landkreis vor – vom Wohnhaus über Feldkapellen und Grenzsteinen bis hin zu Schlössern. Zum Start der Serie haben wir mit Dr. Simone Hartmann vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gesprochen.

