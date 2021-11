Interview

18:00 Uhr

Vhs Günzburg und Corona: Yogakurs für Schülerin erlaubt, Deutschkurs nicht

Plus 2G, 2G-plus, 3G: Norbert Mäusle und Anke Kuske von der Volkshochschule Günzburg schildern im Interview, was sie an den Corona-Regeln am meisten herausfordert.

Von Julia Greif

Herr Mäusle, Sie müssen an der Volkshochschule Günzburg viele Corona-Bestimmungen direkt umsetzen. Wie hat das bisher funktioniert?



Norbert Mäusle: Es hat geklappt, weil es klappen muss und wir als öffentliche Bildungseinrichtung sehr darauf bedacht sind, dass die Sicherheit für die Teilnehmenden und Mitarbeitenden gewährleistet ist. Denn wir fühlen uns verantwortlich für alle. Auch, als es einmal lockerer war, haben wir nach wie vor die Abstände eingehalten, die Personenzahl in den Kursen reduziert. Deshalb haben wir räumlich nie etwas ändern müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen