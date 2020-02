26.02.2020

Interviewer sind unterwegs

Auch Günzburger werden befragt

Seit Jahresbeginn wird im Bundesgebiet wieder der Mikrozensus, eine amtliche Haushaltsbefragung, durchgeführt. Auch in der Stadt Günzburg sind Interviewer unterwegs und befragen Haushalte zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensus-Gesetz Auskunftspflicht. In Bayern sind dieses Jahr etwa 60000 Haushalte zu befragen. Dabei bestimmt ein Zufallsverfahren, wer für die Teilnahme am Mikrozensus ausgewählt wird.

Der Mikrozensus ist eine Haushaltsbefragung, für die seit 1957 jährlich ein Prozent der Bevölkerung zu Themen wie Familie, Lebenspartnerschaft, Lebenssituation, Beruf und Ausbildung befragt werden. Der Mikrozensus 2020 enthält zusätzlich Fragen zum Pendlerverhalten der berufstätigen Bevölkerung. Neben der Länge des Arbeitsweges werden auch die genutzten Verkehrsmittel erhoben. Die durch den Mikrozensus gewonnenen Informationen sind Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politische Entscheidungen. Die Daten bestimmen auch mit darüber, wie viel Geld Deutschland aus den Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union erhält.

Die Befragungen werden in vielen Fällen als persönliche Interviews direkt bei den Haushalten durchgeführt. Haushalte, die kein persönliches Interview wünschen, können ihre Angaben im telefonischen Interview, per Post oder auch online machen. (zg)

