vor 17 Min.

Inzidenz: Günzburg liegt um die 50

4246 Personen habensich bisher angesteckt

Die Sieben-Tage-Inzidenz pendelt in den vergangenen Tagen um die 50 – mal unter, mal über diesem Schwellenwert. Nach 50,4 (Freitag) und 49,6 (Samstag) gemeldet ist er aktuell bei 52,7. Auf der Deutschlandkarte des Robert-Koch-Instituts ist das Landkreisgebiet deshalb orange eingefärbt. Gelb und damit unter 50 waren in Schwaben die Landkreise Ostallgäu, Aichach-Friedberg und Donau-Ries sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren und Kempten. Außerdem liegt nordöstlich des Landkreises Günzburg eine „gelbe Ecke“ mit mehreren Landkreisen. Hier ist die Ansteckungsrate im Freistaat mit am niedrigsten.

Im Kreis Günzburg sind bzw. waren seit Beginn der Pandemie insgesamt 4246 Personen mit dem Virus angesteckt worden, 67 davon in der vergangenen Woche. Die Zahl der Todesfälle bleibt weiterhin bei 90, wie das Robert-Koch-Institut am Sonntag meldet.

In den Kreiskliniken ist die Situation am Wochenende im Vergleich zu Freitag fast unverändert. Am Standort Günzburg lagen am Sonntag zwei Covid-Patienten auf der Intensivstation, beide wurden beatmet. Auf der Isolierstation waren es zwei Patienten. In der Krumbacher Kreisklinik war kein Corona-Patient mehr in der Intensivstation, drei Personen hielten sich in der Isolierstation auf.

Für die einzelnen Gemeinden meldet das Landratsamt Günzburg am Sonntag für den Zeitraum vom 29. Januar bis 7. Februar folgende Corona-Zahlen: Aichen 0; Aletshausen 2; Balzhausen 0; Bibertal 3; Breitenthal 0; Bubesheim 1; Burgau 2; Burtenbach 2; Deisenhausen 2; Dürrlauingen 0; Ebershausen 0; Ellzee 0; Günzburg 15; Gundremmingen 0; Haldenwang 0; Ichenhausen 1; Jettingen-Scheppach 6; Kammeltal 0; Kötz 2; Krumbach 8; Landensberg 0; Leipheim 1; Münsterhausen 1; Neuburg 3; Offingen 0; Rettenbach 1; Röfingen 0; Thannhausen 6; Ursberg 1; Waldstetten 0; Waltenhausen 0; Wiesenbach 0; Winterbach 1; Ziemetshausen 1. Landkreisfremd 18. (zg)

