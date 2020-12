vor 32 Min.

Inzidenz-Wert wieder über 200

Nach leichter Entspannung am Freitag ist er erneut gestiegen

Die Zahl der Corona-Fälle lag im Kreis Günzburg am Sonntag laut Landesamt für Gesundheit bei 3280, 42 mehr als am Samstag. Am Freitag waren es 3130. Während die Inzidenz an jenem Tag bei 192,87 lag, ist sie am Sonntag wieder über 200 gestiegen, auf einen Wert von 233,02. Es bleibt bei 54 Todesfällen im Zusammenhang mit Corona.

In der Kreisklinik Günzburg lagen am Sonntag fünf Corona-Patienten auf der Intensivstation, vier davon beatmet. Auf der Isolierstation waren es sieben Patienten. In der Kreisklinik Krumbach waren drei Corona-Patienten auf Intensiv, alle werden beatmet. Auf der Isolierstation waren es neun Patienten, teilen die Kreiskliniken mit. (zg)

Themen folgen