vor 37 Min.

Inzidenz steigt wieder leicht an

Corona-Zahlen: Wert liegt jetzt bei 55,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Günzburg steigt zum Wochenbeginn wieder leicht an und liegt am Montag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 55,1. In den vergangenen Tagen pendelte der Wert stets um die 50er-Marke, zuletzt lag die Inzidenz am Sonntag noch bei 52,7. Das RKI meldet im Vergleich zum Sonntag drei neue Corona-Fälle im Landkreis Günzburg, die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen liegt demnach nun bei 4249. Neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gibt es dem RKI zufolge im Kreisgebiet nicht, die Zahl liegt diesbezüglich weiter bei 90.

Zum Vergleich die Inzidenzen in den Nachbarlandkreisen, in denen weiterhin einer knapp über der Marke von 100 liegt: Augsburg (52,1), Neu-Ulm (55,9), Dillingen (101,5), Unterallgäu (61,2).

In den Kreiskliniken ist die Situation zum Wochenbeginn wie folgt: Am Standort Günzburg lagen am Montag zwei Covid-Patienten auf der Intensivstation, einer wurde beatmet. Auf der Isolierstation waren es zwei Patienten. In der Krumbacher Kreisklinik war weiterhin kein Corona-Patient auf der Intensivstation, vier Personen befanden sich auf der Isolierstation.

Für die einzelnen Gemeinden meldet das Landratsamt Günzburg am Montag für den Zeitraum vom 30. Januar bis 8. Februar folgende Corona-Zahlen:

Aichen 0; Aletshausen 2; Balzhausen 0; Bibertal 3; Breitenthal 0; Bubesheim 1; Burgau 1; Burtenbach 2; Deisenhausen 2; Dürrlauingen 0; Ebershausen 0; Ellzee 0; Günzburg 8; Gundremmingen 0; Haldenwang 0; Ichenhausen 1; Jettingen-Scheppach 6; Kammeltal 0; Kötz 2; Krumbach 7; Landensberg 0; Leipheim 1; Münsterhausen 1; Neuburg 2; Offingen 0; Rettenbach 1; Röfingen 0; Thannhausen 5; Ursberg 1; Waldstetten 0; Waltenhausen 0; Wiesenbach 0; Winterbach 1; Ziemetshausen 1. Landkreisfremd 16. (zg)

